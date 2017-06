Die Kriminalpolizei Amberg nahm mit Unterstützung von Spezialkräften aus Nürnberg in der vergangenen Woche vier Menschen aus Auerbach und Amberg fest. Sie stellten ein halbes Kilo Marihuana, 250 Gramm Haschisch, 280 Ecstacy-Tabletten und 50 Gramm Kokain, sicher. Gegen die vier Dealer erging Haftbefehl.

Zwei 21-jährige Tatverdächtige aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach wurden bereits am Montag, 29. Mai, festgenommen. Wie die Polizei ermittelte, haben die beiden seit Januar 2017 umfangreichen Handel mit Betäubungsmitteln betrieben. Bei der Durchsuchung einer Lagerhalle in Auerbach, die von den beiden genutzt wurde, fanden die Beamten ein halbes Kilo Marihuana.Im Rahmen der weiteren Ermittlungen überprüften die Fahnder am vergangenen Freitag in den Morgenstunden einen 25-Jährigen und 28-Jährigen in Amberg. Sie durchsuchten eine Garage im Amberger Stadtteil Dreifaltigkeit und fanden im Kofferraum eines Pkws 250 Gramm Haschisch, 280 Ecstacy-Tabletten, 70 Gramm Marihuana und 50 Gramm Kokain.Die vier festgenommenen Beschuldigten wurden in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Amberg dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Amberg vorgeführt. Der Ermittlungsrichter erließ gegen die Vier Untersuchungshaftbefehle, sie wurden in Gefängnisse eingeliefert.