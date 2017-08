Schneller Fahndungserfolg nach dem Raubüberfall auf einen Juwelier: Noch am Montag hat die Polizei drei mutmaßliche Täter geschnappt. Von der Beute und der Schusswaffe, mit der sie den 66-Jährigen bedrohten, fehlt immer noch jede Spur.

Mit einem massiven Polizeiaufgebot wurde am Montag nach den drei Räubern gesucht, die gegen 10.20 Uhr ein Juweliergeschäft in der Unteren Nabburger Straße überfallen hatten. Zunächst gelang es den Tätern, unerkannt zu flüchten. In die Suche war auch ein Polizeihubschrauber aus Roth eingebunden, der über der Stadt kreiste.Nach Informationen unserer Zeitung gab dessen Besatzung einen goldrichtigen Tipp. Von der Luft aus nämlich sah die Crew, wie zwei Männer am Bahnhof aus dem Gebüsch hechteten, um in den Zug zu springen. Der Zugriff erfolgte gegen 11.30 Uhr. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Oberpfalz erhärtete sich im Zuge der Ermittlungen der Tatverdacht gegen die Festgenommenen.Kurz nach dem Raubüberfall veröffentlichte die Polizei Täterbeschreibungen und warnte vor den noch bewaffneten Männern, unter anderem auch auf der Facebook-Seite des Regensburger Polizeipräsidiums. Ein Nutzer des sozialen Netzwerks meldete sich gegen 16.15 Uhr telefonisch bei der Polizeiinspektion Amberg und gab den Beamten einen entscheidenden Hinweis: Einer der tatverdächtigen Männer halte sich im Bereich von Ensdorf auf.Der Mitteiler hatte beobachtet, wie der Mann, auf den die Täterbeschreibung passte, in den Linienbus in Richtung Schmidmühlen eingestiegen und weggefahren war. Beamte der Polizeiinspektion Amberg nahmen den dritten Tatverdächtigen schließlich gegen 17.15 Uhr in Schmidmühlen fest. Bei den mutmaßlichen Räubern handelt es sich um litauische Staatsangehörige im Alter von 19 bis 35 Jahren. Sowohl die Beute, mehrere Armbanduhren im Wert von circa 50 000 Euro, als auch die Schusswaffe, mit der die Männer den Juwelier bedroht hatten, sind bislang noch nicht aufgetaucht.Die Täter waren am Montag gegen 10.20 Uhr in das alteingesessene Schmuckgeschäft gekommen, hatten den 66-Jährigen bedroht, ihn niedergeschlagen und gefesselt. Durch die Hilferufe war seine Frau, der ein nebenan befindlicher Laden gehört, auf den Überfall aufmerksam geworden. Noch ehe sie einen Notruf absetzen konnte, bemerkte einer der Räuber die 63-Jährige, rang die Frau zu Boden und fesselte sie ebenfalls. Mit ihrer Beute flüchteten die Männer dann. Der Juwelier, der mittelschwer verletzt wurde, rettete sich auf die Untere Nabburger Straße, wo Passanten sich um ihn kümmerten und die Polizei verständigten.Am Dienstagnachmittag wurden die drei Tatverdächtigen dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Die Vernehmungen dauerten den ganzen Nachmittag über an.