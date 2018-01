Sachbeschädigung durch Graffiti: Die Polizei sucht nach einem Täter, der bislang elfmal angezeigt wurde. Und sie verspricht 500 Euro Belohnung.

Die Tatorte liegen in unmittelbarer Nähe zueinander. Im Stadtteil Neumühle wurden auf dem Gelände des dortigen Reitstalles die Reithalle sowie mehrere Pferdeanhänger mit den Schriftzügen "CHESS", "Low Nation" und weiteren, stellenweise unleserlichen Schriftzügen besprüht.Neben dem Reitstallgelände wurden eine Garage der Stadt Amberg sowie die Teerdecke der dortigen Straße auf eine Länge von etwa 150 Meter mit Farbe verunstaltet. Auch wurden die Gebäudeseite eines dort ansässigen Supermarktes, eine Trafostation sowie die Laderampe eines Firmengebäudes beschmiert. Auf der Gebäuderückseite des Busunternehmens Reichert wurde ebenfalls der Schriftzug "CHESS" angebracht. Neben der Eingangstür eines Mehrparteienhauses in der Dreifaltigkeitsstraße prangt ebenfalls "CHESS".Tatzeitraum ist von Samstag, 2. September, bis Freitag, 15. September. Laut Pressebericht der Polizei beläuft sich der Sachschaden nach derzeitigem Ermittlungsstand auf 5500 Euro. Nach Auswertung aller relevanten Spuren gehen die ermittelnden Beamten davon aus, dass es sich in allen Fällen um den- oder dieselben Täter handelt. In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft setzt die Polizeiinspektion Amberg für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat oder Ergreifung des Täters führen, eine Belohnung von 500 Euro aus, die unter Ausschluss des Rechtsweges zuerkannt und verteilt wird.Zeugen und Hinweisgeber können sich unter der Telefonnummer 890367 bei der Polizeiinspektion Amberg melden.