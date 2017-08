Ein unglaublicher Vorfall ereignete sich am Sonntagmittag auf dem Rad- und Fußweg der Bruno-Hofer-Straße in Richtung Siemens in Amberg: Dort griff ein Hund einen 83-jährigen Radfahrer an und biss ihn mehrmals in den Kopf. Die Hundehalterin stand laut der Aussage des Radlers tatenlos daneben und verschwand dann.

Mann befreite sich selbst

Die Frau war mit dem Hund auf dem Fußweg in dieselbe Richtung unterwegs gewesen wie der Radfahrer. Laut Polizeibericht sprang der nicht angeleinte Hund den alten Herrn an, als dieser das Tier und die Frau passierte. Bei dem Hund soll es sich um einen Spitz / Pudelmischling mit einer Schulterhöhe von mindestens 45 Zentimetern handeln.Der 83-Jährige sei durch den Angriff vom Rad gefallen, der Hund habe den am Boden liegenden Mann daraufhin mehrmals in den Kopf gebissen, so der Polizeibericht. Die Hundehalterin habe tatenlos daneben gestanden und ihren Hund laut Angaben des 83-Jährigen nicht zurückgerufen."Blutüberströmt konnte sich der Mann selbst aus der Situation befreien, worauf die Dame ihren Hund anleinte und ohne sich um den alten Mann zu kümmern, oder ihre Personalien zu hinterlassen, davon ging", schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Der 83-Jährige habe sich selbstständig in ärztliche Behandlung gegeben und unter Schock gestanden.Es wurden Ermittlungen wegen Fahrlässiger Körperverletzung und Unfallflucht eingeleitet. Die Polizei Amberg bittet um Hinweise und fragt: Wem ist solch ein Hund beziehungsweise die Hundehalterin bekannt? Wer dazu etwas sagen kann, soll sich unter der Rufnummer 09621/890-0 bei der Polizei melden.