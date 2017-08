Als der Tresor auf dem Asphalt aufschlug, muss es einen lauten Knall gegeben haben. Die Polizei sucht dringend Zeugen eines Einbruchs in der Schwindstraße. Dort waren Unbekannte am Dienstagmorgen zwischen 6 und 8 Uhr in ein Reisebüro eingestiegen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hätten die Einbrecher einen Möbeltresor mit rund 2000 Euro Bargeld und diversen Unterlagen gestohlen.

Die Täter hebelten ein Fenster im Anlieferbereich eines Einkaufsmarkts auf und gelangten von dort aus weiter in das offenstehende Reisebüro. Dort demontierten sie den Möbeltresor und warfen ihn von einem Fenster aus in den asphaltierten Hinterhof. "Durch das Gewicht des Tresors entstanden beim Aufschlag Löcher in der Teerdecke", heißt es im Polizeibericht. Der Krach müsse deutlich hörbar gewesen sein. Die Polizeiinspektion ermittelt wegen eines besonders schweren Fall des Diebstahls. Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, soll sich unter 09621/890-320 melden.