Ein 59-jähriger Mann stand am Freitagnachmittag in einem Bus, der Fahrer musste bremsen, der Gast stürzte - einen Tag später wurde er tot in seiner Wohnung gefunden.

Wie die Polizei mitteilte, passierte der Vorfall im Bus gegen 13.50 Uhr am Kreisverkehr. Ein Rettungsdienst musste den 59-Jährigen nach dem Sturz ins Krankenhaus bringen, das der Amberger aber auf eigenen Wunsch wieder verließ. Am Samstag wurde der Mann schließlich leblos in seiner Wohnung gefunden. Nun ermittelt die Verkehrspolizei Amberg, die Staatsanwaltschaft des Landgerichts Amberg sowie die Rechtsmedizin in dem Fall. Die Beamten bitten deshalb Zeugen, die den Sturz beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 09621/890 430 zu melden.