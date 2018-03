Manfred Spruth könnte ein Gewinner sein. Er müsste nur ein bisschen was zahlen, dann bekäme er eine schöne Stange Geld - eine läppische Gebühr von 1050 Euro für sage und schreibe 10 300 000 US-Dollar. Kein schlechter Deal, könnte man meinen. Doch Manfred Spruth ist natürlich nicht auf diese Masche von Betrügern reingefallen.

Die nämlich wollten nur an sein Geld. Nervig sind die Mails trotzdem, die er seit zwei Jahren regelmäßig bekommt und in denen unverhohlen die fällige Gebühr eingefordert wird. Seit zwei Jahren wird Manfred Spruth per Mail kontaktiert, meistens zwei Mal pro Monat. Absender ist ein gewisser Dr. Ross McEwan. Der sitzt angeblich in England und behauptet, von der National Westminster Bank Plc. London zu sein. Er stellt Manfred Spruth regelmäßig die schwindelerregende Summe von über zehn Millionen Dollar in Aussicht - sofern der Amberger die Gebühr von 1050 Euro auf ein Konto in Spanien überweist."Die Summe von $ 10.300.000,00 USD gehört Ihnen, und wir tun unser Bestes, um zu sehen, dass alles über diese Transaktionen zu Ende geht", teilt der fleißig schreibende McEwan dem Amberger regelmäßig mit. In einer anderen Mail betont er, dass die Bank bereit sei, die Transaktion abzuschließen. "Warten wir nur darauf, die erforderliche Beurkundungsgebühr von Ihnen zu erhalten."Ross McEwan ist in all der Zeit, in der Spruth nicht reagierte, nicht etwa müde geworden. Er meldete sich sogar telefonisch bei dem Amberger und bat ihn eindringlich, die Summe zu begleichen, um den Gewinn zu erhalten. "Ich habe versucht die Telefonnummer anzurufen, aber es kam die Ansage, die Nummer ist nicht erreichbar."Spruth hat sich an die Polizei gewandt. Nicht, weil er auf die Tricks der Betrüger reingefallen ist. Sondern weil er andere Leute davor warnen will. Denn: "Es fallen doch immer noch einige auf diese Masche rein und verlieren viel Geld."Die Polizei riet dem Amberger, diese Mails als Spam zu melden. "Auch das habe ich getan, trotzdem landen immer wieder Mails in meinem Spam-Ordner, auch wenn ich sie als Phishing melde, aber dann von einer anderen Adresse." Am 9. Februar schrieb Ross McEwan schon wieder. Seine erneute Aufforderung: "Gehen Sie voran und zahlen Sie die Gebühr wie erforderlich."Seit Jahren gibt es ein Synonym für Vorauszahlungsbetrug: Nigeria Connection. Laut Polizei werden seit 1988 weltweit Briefe verschickt (zuerst als Fax, seit Mitte der 90er-Jahre vermehrt Mails), in denen den Empfängern große Summen versprochen werden, wenn sie afrikanischen Geschäftsleuten behilflich seien, riesige Dollarbeträge außer Landes zu schaffen. Es handelt sich meist um Vorausgebühren-Betrug. Ob Lottogewinn oder ein millionenschwerer Verwandter in Südafrika, der kurzfristig in Schwierigkeiten steckt, oder der tolle Mann vom Dating-Portal, dessen Brieftasche leider geklaut wurde, weshalb er mal eben 500 Euro braucht: Auf solche Mails sollte man nie antworten, rät die Polizei. Außerdem sollte man weder persönliche Daten noch Kontonummern weitergeben.