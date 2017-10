In der Nacht auf den 1. November ist wieder Halloween. Dieser ursprünglich keltische Brauch, der vor einigen Jahren aus den USA nach Deutschland importiert wurde, erfreut sich großer Beliebtheit. Das Polizeipräsidium Oberpfalz warnt in einer Mitteilung davor, diese Nacht als Freibrief für Straftaten zu sehen.

Nötigung, Bedrohung, Sachbeschädigung, Körperverletzung

Allerheiligen ist ein Stiller Tag