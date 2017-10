Die Polizeiinspektion Amberg hat einen neuen stellvertretenden Dienststellenleiter: Wolfgang Schüler hat die Nachfolge von Sabine Schneider angetreten, die zum 1. Oktober zur Kriminalpolizei nach Regensburg gewechselt ist.





Nach dem erfolgreichen Studium an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster ist Amberg die erste Station für den 38 Jahre alten Familienvater in seiner Laufbahn der sogenannten Qualifizierungsebene 4 (früher höherer Dienst).Der Mittelfranke, der seit 2005 bei der Polizei ist, schloss laut einer Presse-Info 2008 sein Studium an der Fachhochschule für den öffentlichen Dienst in Sulzbach-Rosenberg ab und kam nach mehreren Aufgaben beim Polizeipräsidium München und der Leitung der Inspektion 15 Sendling nach Amberg.Bevor Wolfgang Schüler seinen Traumberuf Polizist entdeckte, studierte er Bauingenieurswesen an der Technischen Universität Kaiserslautern. Jetzt wohnt der gebürtige Rothenburger mit seiner Familie im nördlichen Landkreis.