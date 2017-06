In einer digital durchdrungenen Welt ist der Alltag ohne die Neuen Medien kaum mehr denkbar. Internet zu jeder Zeit an jedem Ort. In einer Pressemitteilung der Dr.-Johanna-Decker-Schulen (DJD) heißt es deshalb: "Auch unsere Schülerinnen sehen sich damit rund um die Uhr konfrontiert." Um den damit immanent verbundenen Gefahren vorzubeugen, hat deshalb Polizeihauptmeisterin Andrea Neumeier im Gerhardinger-Saal der Schule darüber referiert.

Einerseits würden Smartphone, Tablet und Co. durchaus eine hilfreiche Errungenschaft darstellen, betonte die Referentin einleitend. Andererseits seien damit aber im Einzelfall handfeste Gefahren verbunden. Zwar würden sich Kinder und Jugendliche mit den neuesten Techniken oft besser als Erwachsene auskennen, sie seien sich jedoch oft weder der Risiken noch der rechtlichen Zusammenhänge bewusst. Die Präventionsbeamtin thematisierte vor den Schülerinnen der 7. Jahrgangsstufe (Gymnasium und Realschule) deshalb in zwei Unterrichtsblöcken insbesondere Cybermobbing. Ergänzend hielt sie im Zuge der Reihe "Vorträge im Gerhardinger-Saal" das öffentliche Referat "Neue Medien - Gefahren rund ums Internet". In einem ersten Überblick zählte Neumeier als mögliche Gefahrenquellen für Jugendliche Chatten, jugendgefährdende Seiten, Kostenfallen und Urheberrechtsverletzungen. Chatrooms seien demnach besonders anfällig für Mobbing-Attacken, die oft harmlos beginnen würden. Am Ende könnte jedoch stehen, dass eine Person oder Personengruppe ganz gezielt und systematisch ein Opfer demütige oder gar erpresse. Nicht selten gäben sich zudem Erwachsene als Jugendliche aus, um sich das Vertrauen von Mädchen zu erschleichen, warnte Neumeier.Das Wichtigste hier sei, so die Polizistin, dass der- oder diejenige, die Zielscheibe solcher Angriffe würden, nicht aus Angst oder Scham alles mit sich geschehen lassen dürften in der Hoffnung, es werde schon irgendwann aufhören. Neumeier riet deshalb, in so einem Fall möglichst bald eine Vertrauensperson einzubinden. Oft sei auch das Einschalten der Polizei sinnvoll, um energisch gegen Bedrohungen vorgehen zu können.Grundsätzlich gab Neumeier den Rat, nie persönliche Daten - etwa die Adresse - an Fremde weiterzugeben. Und schon gar nicht Fotos. Ein weiterer Tipp für Eltern lautete, unbedingt ein Virenschutzprogramm auf dem Handy der Tochter zu installieren und zu aktivieren, um möglichst den Befall mit Schadsoftware zu vermeiden. Grundsätzlich sei es jedoch nicht sinnvoll, jeden einzelnen Schritt der Kinder am Smartphone zu überwachen. Denn Freiräume seien nötig, um sich im Netz eigenverantwortlich bewegen zu können. Eltern sollten aber immer wieder auch einmal das Gespräch über die Online-Aktivitäten ihrer Kinder suchen, besonders, wenn sie Persönlichkeitsveränderungen bemerken.