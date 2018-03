(pjeh/pvlz) "Anders, ausgefallen, ausgesucht" - das will das Magazin der Studierenden der Ostbayerischen Technischen Hochschule Amberg-Weiden sein. Im ehemaligen Jack-Wolfskin-Laden startet das junge Team auch einen Pop-up-Store, der bis Mittwoch, 4. April, offen ist. Start war am vergangenen Samstag. In dem Geschäft liegen Magazine zum Schauen und Schmökern aus.

Schmitz Silber Es ist bereits die 7. Ausgabe des jährlich erscheinenden Studentenmagazins. Das Motto: Silber. Silber steht laut den Studenten für Modernität, Fortschritt und Geschwindigkeit, dementsprechend gehen die Themen vom Airbus bis hin zur Alufolie. Eine Besonderheit ist ein 3D-Aufmacher, für den man eine spezielle Brille benötigt. Das Magazin umfasst 150 Seiten und kostest zehn Euro. Interessierte können es bis Mittwoch, 4. April, noch direkt im Pop-up-Store oder im Online-Shop kaufen. Weitere Informationen unter: schmitz.oth-aw.de.

"Hey, hier sind wir" - so lautet die Intention des Pop-up-Stores. "Wir wollen durch die Veranstaltung unsere Bekanntschaft steigern", sagt Julia Riedl aus dem Marketing-Team und ergänzt: "Der Eigentümer hat uns den Raum für zwei Wochen zur Verfügung gestellt." Neben den Magazinen werden kleine Videos zur aktuellen Ausgabe über einen Projektor gezeigt. "Wir haben von Besuchern viel positives Feedback bekommen", verrät die junge Frau. Die Ausstellung wird von einem Programm, das eine Präsentation, Lesung und zwei Poetry Slam Auftritte umfasst, umrahmt. Außerdem berichten zwei Studenten von ihrer Indienreise, die als Beitrag in der neuen Ausgabe "Schmitz Gold" erscheint. Jedes Jahr ist eine neue Farbe dem Magazin gewidmet, auf die der Inhalt abgestimmt ist.Schmitz ist im Fachjargons ein Wort für einen Druckfehler: "Unser Professor wollte einen kurzen und spritzigen Namen für das Magazin." Es ist ein Projekt des Studiengangs Medienproduktion und Medientechnik. Arbeitsgruppen wie Redaktions- oder Marketing-Team teilen sich die Aufgaben und stellen innerhalb eines Jahres das Magazin auf die Beine.