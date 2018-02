Wie pflanzt und pflegt man einen Obstbaum so, dass er gesund alt werden, dabei regelmäßig reiche Frucht tragen und auch als stattlicher Baum noch gut beerntet werden kann?

Gärtnermeister und Gartenbaulehrer Josef Weimer zeigt wie es geht. In seinen Obstbaukursen vermittelt er grundlegendes Verständnis für die erfolgreiche Pflege von Hochstammobstbäumen und Begeisterung für Streuobstkultur. Darum lädt der Landschaftspflegeverband Amberg-Sulzbach e.V. im Rahmen der Öko-Modellregion nun zum dritten Mal zu Grund- und Aufbaukurs mit dem Streuobst-Experten ein. Der Grundkurs findet am 7. und 8. Februar in Frechetsfeld statt und ist Voraussetzung für die Teilnahme am Aufbaukurs im April. Interessenten können sich noch anmelden im Projektbüro der Öko-Modellregion unter oekomodellregion@lpv-amberg-sulzbach.de oder telefonisch unter 09621-39-238. Weitere Informationen zu den beiden Kursen findet man auf der ÖMR-Internetseite unter http://www.oekomodellregionen.bayern/oko-modellreg... Hier ein Bericht zu einem der ersten Kurse in Sulzbach-Rosenberg: https://www.onetz.de/sulzbach-rosenberg/vermischte...