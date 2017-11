"Es ist interessant, einen Blick von außen zu bekommen", sagte Gewerbebau-Geschäftsführer Karlheinz Brandelik. Dafür hatte er zum Runden Tisch Innenstadtattraktivität einen Profi auf dem Gebiet Stadtentwicklung und Handel eingeladen: Professor Joachim Vossen, Dozent am Lehrstuhl für Geografie der Ludwig-Maximilians-Universität München. Dieser hielt am Mittwochabend ein Impulsreferat, um danach mit den Teilnehmern zu diskutieren.

Kontrapunkt setzen Ob man bei der Fassade für Neue Münze/Bürgerspital etwas mutiger sein sollte, wollte Stadtrat Bernhard Schöppl wissen. "Ein bisschen mutiger, ein bisschen provokativer", antwortete Professor Joachim Vossen. Kontrapunkt und Polarisierung machten eine Stadt interessant. Achim Hüttner (IG Menschengerechte Stadt) meinte, ihm gehe es nicht darum, die Altstadt zu historisieren, aber er sei dagegen, eine denkmalgeschützte Fassade einzureißen. Die Frage von Stadträtin Emilie Leithäuser, ob die Innenstadt ein weiteres Parkhaus brauche, beantwortete Vossen so: "Das müssen die Planer entscheiden." Karlheinz Brandelik erkundigte sich, wie viel Zeit man sich für die Entwicklung der Bahnhofstraße nehmen sollte. Vossen: "Ich würde da keine längeren ästhetischen Grabenkämpfe führen wollen." Amberg könne einen Punkt setzen: "Wir wagen das." (san)

Vossen erklärte zunächst, dass er überrascht war: In Vorgesprächen habe er immer gehört, dass in Amberg nichts los sei, vieles besser sein könnte. Bei einer Befragung von Ambergern auf der Straße dann ein anderes Bild: "Ich habe nur gute bis sehr gute Bewertungen gehört." Sein Fazit: Vieles werde schlechtgeredet. Dann sprach er über den Einzelhandel, das Aushängeschild einer Innenstadt. Ein Qualitätsbereich, der gestärkt werden müsse. Vossen listete aber die Vorteile der Stadt auf: "Was sie an Vielfalt, an Qualität zu bieten hat, da kann ein Shopping-Center nicht mithalten."Ob Amberg eine Stadt mit Lebensqualität sei, wollte er bei der Befragung der Bürger wissen. 12 Prozent antworteten, dass dies voll zutreffe, 42 Prozent, dass es zutreffe. Ob Amberg Flair habe, war eine weitere Frage. Ein ähnliches Bild: Für 14 Prozent trifft dies voll zu, für 40 Prozent trifft es zu. "Das ist eine super Ausgangssituation", sagte der Experte. Als die Befragten gebeten wurden, die Attraktivität der Geschäfte auf einer Skala von 1 bis 10 zu bewerten, kam heraus, dass Amberg im oberen Drittel liegt. "Die Zahlen könnte man noch nach oben schieben", sagte Joachim Vossen.Als Oberbürgermeister Michael Cerny ihn bat, Amberg auch auf dieser Skala zu bewerten, vergab Vossen eine Note von 8,5 für den Ist-Zustand und eine 7 für das Potenzial. "Da ist noch Luft nach oben, wahnsinnig viel machbar und ein guter Standort", lautete seine Begründung dafür. Und so zog Karlheinz Brandelik auch als Fazit: "Wir arbeiten mit Tatendrang weiter an unserer wertvollen Stadt." (Angemerkt/Hintergrund)



Flair und Lebensqualität

Von Kristina Sandig

Ob Amberg eine Stadt mit Lebensqualität sei, ob sie Flair habe: Das wollte Professor Joachim Vossen von Bürgern wissen. Die Mehrheit bejahte beide Fragen. Heißt, dass sich die Menschen wohlfühlen und gerne in Amberg leben. Das ist eine gute Ausgangsbasis. Vielleicht schielt man in Amberg zu sehr neidisch auf andere Städte. Doch dort ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Selbst in Großstädten bietet sich abseits der verführerischen und glitzernden Haupteinkaufsstraßen in einigen Bereichen ein tristes Bild mit vielen Leerständen.Ein bisschen mehr Selbstbewusstsein würde Amberg gut zu Gesicht stehen. Hervorzuheben, was man hat, zum Beispiel Flair und Lebensqualität. Und eben nicht das zu betonen, was man nicht hat.kristina.sandig@oberpfalzmedien.de



Hintergrund

Professor Joachim Vossen zitierte eine Befragung von Einzelhändlern aus 2016, wonach viele mit sinkender Kundenfrequenz, 17 Prozent sogar mit einer deutlich sinkenden Kundenfrequenz rechnen. "Insgesamt befürchten also fast 60 Prozent einen Rückgang, bedingt durch das Internet." Allerdings sei auch Vorsicht geboten: "Vieles ist schon prognostiziert worden, dann kam alles ganz anders."

Bei der Befragung von über 400 Ambergern gaben 20 Prozent an, sehr häufig im Internet einzukaufen, 36 Prozent erklärten, dies häufig zu tun. Interneteinkauf sei digital und überall, bequem und schneller ("Wenn ich 14 Tage auf ein Produkt warten muss, ist das heute ja schon ein halbes Leben"), individuell und emotional.