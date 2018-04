Es ist ein Jahr der Rekorde für die Projekthilfe Dr. Luppa: 2017 nimmt sie nicht nur fast doppelt so viele Gelder ein wie sonst, sie kann auch bisher nie erreichte 261 000 Euro für Projekte in neun Ländern weltweit ausgeben. Außerdem ist sie stolz auf ihren "Marathonmann" mit seinem persönlichen Rekord: Ulrich Schmid, der 45 Jahre lang zweiter Vorsitzender ist.

45 Jahre Vize-Vorsitzender

Verwaltungskosten 1,7 %

Damit stand er zwölf Jahre länger mit an der Spitze als einst Vereinsgründer Dr. Dietrich Luppa selbst. Nun hat er sich aus der aktiven Arbeit zurückgezogen, bleibt Ambergs renommierter Entwicklungshilfeorganisation aber als neuer Ehrenvorsitzender verbunden. Auch das ist etwas Besonderes und hat mit dem guten Ruf zu tun: Den besitzt nach Auskunft von Vorsitzendem Ulrich Siebenbürger zweifelsohne auch sein Stellvertreter, der nicht nur durch diese Funktion, sondern auch durch seinen Beruf als Steuerberater und Rechtsbeistand sowie seine "Berufung" als mehrfacher Altstadt-Immobilienbesitzer und -Entwickler bekannt ist.Deshalb und aufgrund seiner vielfältigen Beziehungen habe die Projekthilfe nicht auf Schmid verzichten wollen, sondern möchte auch künftig von seinen Drähten profitieren: Als Ehrenvorsitzender soll er Verbindungen pflegen und repräsentative Aufgaben wahrnehmen, wie das einst auch Dietrich Luppa tat, der von 1997 bis zu seinem Tod 2004 den selben Titel samt hehrem Ziel innehatte. Dr. Schmid ist erst der zweite Mann, dem nach dem Namensgeber des Vereins diese Ehre zuteil wurde.Offiziell geschah das bei der Jahreshauptversammlung, bei der die Mitglieder den Amberger einstimmig auf den Schild hoben. "45 Jahre das ist schon etwas ganz Besonderes", würdigte Bürgermeister Martin Preuß die ununterbrochene Vorstandstätigkeit - 24 Jahre an der Seite von Dietrich Luppa, 21 auf Augenhöhe mit Ulrich Siebenbürger. "Mehr kann man nicht verlangen", meinte Letzterer und betonte, dass sein Vize mit der Projekthilfe "durch dick und dünn gegangen ist". Vor allem "in den Anfangsjahren, als es manchmal knapp auf eng ging", sei der heute 73-Jährige eine "unschätzbare Hilfe gewesen".Schmid, der von seiner bis zur Versammlung geheimgehaltenen Ernennung sichtlich überrascht war, begründete sein langes Engagement unter anderem damit, dass sich Zielsetzung und gemeinsames Verständnis im Verein nie geändert hätten. Dabei verhehlte er nicht, dass es Mitte der 1990er-Jahre einst Pläne gab, aus der aktiven Organisation eine passive Stiftung zu machen. Es kam nicht zuletzt mit der Nachfolge von Siebenbürger auf Luppa anders."Und was ist seither nicht alles passiert", schwärmte Schmid von den mit der neuen Spitze wieder stark forcierten Aktivitäten der Projekthilfe. Auch Martin Preuß lobte das "großartige Werk, das von Amberg aus seinen Ausgang nimmt und nie aus den Augen verliert, was sich im Leben von ärmeren Menschen in anderen Teilen der Welt abspielt." Für diesen Blick über den Tellerrand dankte der Bürgermeister im Namen der Stadt, die "diesem guten Werk weiter verbunden bleibt".Ausdruck findet es neben den Spendeneinnahmen von insgesamt 208 000 Euro (inklusive zweckgebundener Patenschaftsgelder) zum Beispiel in den extrem niedrigen Verwaltungskosten von 1,7 Prozent - ebenfalls neuer Rekord 2017. "Das ist ja wie bei den Zinsen, dass wir bald Minusbeträge haben", scherzte Schmid und hob hervor, dass dies nur durch die ausschließlich ehrenamtliche Arbeit aller Aktiven möglich sei.Apropos: Zum Kreis der Mitarbeiter gehören neben Ulrich Siebenbürger und Schmids Nachfolger Thomas Amann (Vorsitzender und Stellvertreter wurden bei den Neuwahlen jeweils einstimmig bestimmt) auch Alois Ponnath und Jürgen Fritz als Kassenrevisoren sowie Christl Landstorfer als unersetzliche Hilfe im Büro an der Kasernstraße.

Auch in Togo macht die Projekthilfe Schule - buchstäblich. Sie baut im Ort Bassar eine Realschule für 240 Kinder neu auf (www.onetz.de/1823415). Dafür flossen 2017 bereits 116 000 Euro, heuer noch einmal 35 000 Euro. Wobei der Verein vor allem beim Kauf der Schulbänke für 45 Euro pro Stück weitere Hilfe gebrauchen könnte, laut Vorsitzendem Ulrich Siebenbürger eine eigene Schulmöbel-Spendensammelaktion ins Leben rufen will. Auch in Indien hat er 2017 gut 57 000 Euro in verschiedene Einzelprojekte, oft für Frauen und die Gesundheit, investiert. Aktiv war er außerdem in Burkina Faso, Kamerun, Zimbabwe, Tansania und auf den Philippinen. Mit Nähmaschinen, Getreidemühlen und mehr erhalten die Menschen vor allem Hilfe zur Selbsthilfe.