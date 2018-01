Der Scheck löste großes Erstaunen aus: Er war auf 150 Millionen Euro ausgestellt, sollte an einem Amberger Bankschalter eingelöst werden und brachte den Überbringer arg in die Klemme. Jetzt steht fest, dass der 45-Jährige dreieinhalb Jahre Haft abzusitzen hat.

Hätte den Mann argwöhnisch machen müssen

Revision eingelegt

Als der schier unglaubliche und bundesweit für Schlagzeilen sorgende Fall im April vergangenen Jahres vor der Ersten Strafkammer des Landgerichtswurde, tauchten die Beteiligten tief hinein in die kriminelle Welt von internationalen Betrügern und Abzockern.Dabei stand fest: In dem seinerzeit 44 Jahre alten Finanzmakler aus Tschechien hatte man nur einen Handlanger vor sich. Die Drahtzieher hatten ihn zur Marionette ihrer Geldgier gemacht. Vermutet wurde, dass die weltweit operierende Nigeria Connection als Triebfeder fungierte. Doch offen zur Sprache kam das nie.Der Angeklagte aus dem Nachbarland hatte den angeblich von zwei Vorstandsmitgliedern der Deutschen Bank unterschriebenen Scheck von einem Weißrussen erhalten, der ihn dazu nach Südfrankreich bestellt und sich als Großunternehmer ausgegeben hatte. In Wirklichkeit betrieb er eine eher kleine Firma. Zum Prozess mochte der Mann nicht erscheinen."Ich habe an der Echtheit nie gezweifelt", ließ der Tscheche immer wieder erkennen. Doch das glaubten ihm die Richter nicht. Denn bei solch immens hohen Beträgen sei doch von vornherein äußerste Vorsicht geboten, argumentierte später die Kammervorsitzende Roswitha Stöber. Da müsse doch jeder argwöhnisch werden.Mit dem Scheck reiste der offenkundig unter Vorspiegelung von sechs Millionen Euro Honorar angeheuerte Tscheche zunächst nach Sachsen und wollte ihn an einem Bankschalter einlösen. Dort schickte man ihn weg. Tags darauf fuhr er samt einer Begleiterin nach Amberg, ließ sie im Auto warten und begab sich zu einem Kreditinstitut in der Innenstadt. Dort bat man ihn, kurze Zeit zu warten und holte die Polizei.Uniformierte nahmen den Mann, der stets im dunkelblauen Anzug auftrat, fest. Er, der geduldig in der Bank ausgeharrt hatte, kam hinter Gitter. Das war im August 2016.Aus der Untersuchungshaft vorgeführt, bekam der heute 45-Jährige dreieinhalb Jahre Gefängnis. Unmittelbar danach legte sein Verteidiger Jörg Jendricke eine umfangreich begründete Revisionsschrift beim Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe vor. Darin hieß es, sein Mandant sei ahnungslos gerissenen Betrügern auf den Leim gegangen.Eine erneute Verhandlung mit dem Ziel eines Freispruchs, wie ihn Jendricke vor dem Landgericht gefordert hatte, lehnte der 1. Strafsenat des BGH ab. Er wies die Revision zurück und machte damit das Urteil vor wenigen Tagen rechtskräftig.Seine Strafe sitzt der Millionenscheck-Betrüger in Oberfranken ab. Bei guter Führung könnte er Anfang nächsten Jahres wieder auf freien Fuß kommen.