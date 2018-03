Vor der Ersten Strafkammer des Landgerichts beginnt an diesem Dienstag, 13. März, der Prozess gegen einen 40-Jährigen, der im Verdacht eines umfangreichen Rauschgifthandels steht.

Der aus einem arabischen Staat stammende Mann, der bis zum Juni 2017 im Asylbewerberheim an der Kümmersbrucker Straße wohnte und dann in U-Haft kam, soll in fast zwei Dutzend Fällen größere Mengen Haschisch angekauft und gewinnbringend verhökert haben. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft handelte es sich dabei um weit über ein Kilogramm Cannabis. Unter den Abnehmern sollen sich auch junge Männer im Alter von Heranwachsenden befunden haben. Die Prozessdauer ist vorläufig auf zwei Tage angesetzt. Gegen den Lieferanten des 40-Jährigen wird von den Behörden offenbar gesondert ermittelt. Im Juni vergangenen Jahres hatte es in der Unterkunft eine große Razzia gegeben. Der Polizeieinsatz war Teil einer ganzen Reihe von Durchsuchungen in der ganzen Oberpfalz.