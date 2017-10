Vorhang auf für ein Ganovenstück der internationalen Autoschieberkriminalität. Die Anklagebank drücken zwei mutmaßliche Handlanger der eigentlichen Bande und ein, ebenfalls den Vermutungen nach, in den Strukturen der Drahtzieher höher angesiedelter Mann mit kasachischer Abstammung.

Amberg/Waidhaus. Dort, wo neuerdings auch Prominente wie Boris Becker am Kartentisch sitzen, lernten sie sich kennen: Beim Pokerspiel gleich hinter der tschechischen Grenze in Rozvadov. Drei Männer auf der Suche nach immer neuem Glück. Einer aus Schwandorf, der zweite aus Böblingen, der dritte sesshaft im schwäbischen Teil Bayerns. Irgendwann im August 2015 soll der heute 45-jährige Kasache aus Böblingen den Schwandorfer dazu animiert haben, noble Limousinen anzumieten. Weshalb? "Um Spaß zu haben und auch wegen der Mädels", hörte das Amberger Schöffengericht. Der in Schwandorf wohnende 59-Jährige, nie im Besitz eines Führerscheins, machte an zwei aufeinanderfolgenden Tagen Leihverträge mit Firmen in Chemnitz und Amberg. Die Limousinen hatten eine Wert von jeweils 40 000 Euro. Sie wurden über Waidhaus nach Rozvadov gebracht und dort vor dem Casino geparkt.Wer fuhr sie hin? Welche Rolle spielte der 57-jährige Poker-Partner aus Schwaben? Nebulös. Der Mann sagte nur: "Ich räume die Vorwürfe ein." Doch zu seinem Tatbeitrag mochte er nichts Näheres sagen. Fest steht nur: Der Schwandorfer meldete eines der Fahrzeuge am 13. August 2015 bei der Bundespolizei in Waidhaus als gestohlen.Zuvor war er eigenen Angaben zufolge mehrfach mit einem Moped von Schönsee aus über Waidhaus nach Rozvadov gefahren, um dort nachzusehen, ob denn die beiden teueren Autos noch vor dem Poker-Paradies stünden. Plötzlich waren sie fort. Eine kuriose Geschichte mit Widersprüchen und schleierhaften Darstellungen. Fest steht in diesem Prozess: Die Autos wurden über Holland nach Afrika verschoben. Im Hintergrund operierte eine offenbar straff organisierte Bande in Berlin, an deren Spitze ein Ukrainer gestanden haben soll. Der sitzt im Gefängnis.Der Umgriff von erst geliehenen und dann verschobenen Kraftfahrzeugen aus Deutschland war offenbar heftig. Das schilderte ein Fahnder aus Brandenburg vor den Richtern. Er legte auch offen, dass Spezialermittler der Polizei bei Telefonüberwachungen wiederholt auf den Namen des jetzt in Amberg mit vor Gericht sitzenden Kasachen aus Böblingen gestoßen seien.Von dem Ermittler weiß man auch, dass die in Amberg und Chemnitz gemieteten Limousinen über eine Zwischenstation in den Niederlanden auf afrikanischem Boden landeten. Der Mann aus Kasachstan schweigt. Sein Pokerfreund aus Schwaben gibt die Beteiligung an den beiden Kfz-Anmietungen zu. Mehr nicht.Im Gerichtssaal hat bisher nur der 59-Jährige aus Schwandorf geredet. Allerdings so, dass Schöffengerichtsvorsitzender Markus Sand starke Zweifel hegte. Zum Beispiel deswegen: Wenn jemand ahnungslos zur Anmietung von Fahrzeugen überredet wird und dann feststellt, dass die Autos weggekommen sind, weshalb fährt er dann anschließend zum Freundschaftsbesuch zum vermeintlichen Drahtzieher nach Böblingen? Nur deswegen, weil der Kasache ein guter Kartenspieler war? Der Kasache lächelte. Danach zeigte er wieder sein gelangweiltes Pokerface. Ein spannender Fall. Unterbrochen nach sieben Stunden, die Fortsetzung folgt im November.