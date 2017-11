Die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft gegen drei Angeklagte aus Amberg und Nittendorf am Landgericht klingen abenteuerlich: Weil die zwei Dealer wohl von einem 19- und einem 20-jährigen Cannabis-Kunden bei der Polizei verpfiffen wurden, schnappte sich das Duo mit einem Freund die beiden jungen Männer. Auf einer Fahrt wollten sie die mutmaßlichen Verräter um Bargeld, Handys und deren Autos erleichtern. Nachher sollen die beiden Dealer sogar gedroht haben, tschechische Freunde auf den 19- und 20-Jährigen zu hetzen, sollten sie zur Polizei gehen. Die drei Angeklagten werden nun der räuberischen Erpressung beschuldigt.

Viele Gedächtnislücken

"Große Angst"

Doch der Reihe nach: Im März erwischte die Polizei die beiden späteren Opfer, den 19-jährigen Maler aus Sulzbach-Rosenberg zusammen mit dem 20-jährigen Auszubildenden, ebenfalls aus Sulzbach-Rosenberg, mit 19 Joints und fünf Gramm Cannabis im Auto. Einer der beiden packte bei den Beamten aus. Daraufhin kam es zu einer Razzia in einem Keller in Amberg. Die 28-jährige Wohnungsinhaberin, die jetzt mit angeklagt ist, unterhielt mit ihrem 29-jährigen Freund aus Nittendorf eine große Sammlung an Marihuana-Pflanzen. Offensichtlich waren die Gewächse zum gewerbsmäßigen Verkauf gedacht.Was einige Tage später geschah, war für die Vorsitzende Richterin Roswitha Stöber schwer herauszufinden, denn zum Prozessauftakt am Freitag entschlossen sich die drei Angeklagten, zu schweigen. Die beiden mutmaßlichen Opfer aus Sulzbach-Rosenberg redeten zwar. Doch die beiden jungen Leute leiden an erheblichen Gedächtnislücken. Übereinstimmend erklärten die Sulzbach-Rosenberger, dass sie an jenem Samstagabend bei einem Freund in Poppenricht saßen, um "mit Bier für eine Party vorzuglühen", sagte der 20-Jährige. Es klingelte an der Tür und der 29-jährige Nittendorfer sowie der 25-jährige Freund und Mitangeklagte standen davor. Als alle gemeinsam nach draußen gingen, soll der 19-Jährige eine Backpfeife von dem Nittendorfer bekommen haben. "Die kommen sicher nicht im Guten", war sich das 20-jährige Opfer sicher. Die zwei Angeklagten, die beiden Opfer und ein unbekannter Fahrer fuhren daraufhin nach Amberg zur Wohnung der 28-jährigen Frau. Die Stimmung sei die ganze Zeit über aggressiv und aufbrausend gewesen, erklärten die Sulzbach-Rosenberger. "Sie wollten wissen, wer sie verpfiffen hat", sagte der 19-Jährige.Daraufhin soll es zu einem nahe gelegenen Spielplatz gegangen sein. Dort sollen die Angeklagten ein Tuch ausgebreitet haben, um Wertsachen der beiden einzufordern. Neben den Geldbeuteln landeten da wohl auch zwei Handys und eine teuere Markenuhr. Außerdem wurden die Autoschlüssel verlangt. Wer das allerdings alles gesagt hatte, daran können sich die beiden Opfer heute nicht mehr erinnern. "Ich habe gehofft, dass es endlich vorbeigeht", sagte der 20-Jährige. Schließlich sei gedroht worden, dass sich Freunde aus Tschechien der beiden annehmen würden, sollten sie sich überlegen, zur Polizei zu gehen.Vom Spielplatz ging es weiter zur Wohnung des Freundes in Poppenricht und von dort zu einem Parkplatz eines Geschäfts. Inzwischen standen dort auch die beiden Autos der Opfer. Einer der drei Angeklagten zog zwei Kaufverträge für die Autos hervor. Unter Zwang hätten die Opfer ihre Daten eintragen sowie den Vertrag zum Kaufpreis von einem Euro unterschreiben müssen. Immerhin seien den Dealern wegen der Polizei-Aktion 15 000 Euro durch die Lappen gegangen. "Das sollten wir bezahlen", sagte der 19-Jährige."Ich hatte ziemlich große Angst. Man weiß ja nicht, was Menschen mit einem alles tun können." Dann durften die beiden Sulzbach-Rosenberger wieder fahren. Am nächsten Tag entschloss sich der 19-Jährige trotz der Drohungen, zur Polizei zu gehen. "Ich war beruhigt, als ich später erfuhr, die beiden sitzen in U-Haft." Der Prozess wird am Mittwoch, 29., und Donnerstag, 30. November, fortgesetzt.