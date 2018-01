Weil Verkehrserziehung so viel spannender für die Kindergartenkinder ist, lässt die Weidener Polizei im Amberger Jugendzentrum in dieser Woche die Puppen tanzen. Für acht Vorstellungen mit insgesamt etwa 750 jungen Zuschauern gastiert die Puppenbühne in Amberg. "Habt ihr Angst vor der Polizei?", fragt Hauptmeisterin Bernadette Heining. Die Antwort schallt aus 60 kleinen Mündern: "Nein!" Dafür haben sie auch keinen Grund. Ziemlich beeindruckt zeigt sich die Polizistin davon, wie viel die Mädchen und Buben schon über das richtige Verhalten wissen.

Stücke auch für Senioren "Der verzauberte Kaspar" war 1999 das erste Stück der Polizei-Puppenbühne aus Weiden. 19 Jahre später finden es die Kinder immer noch super. Die Puppenbühne tourt nicht nur durch Weiden und die Umgebung. Mittlerweile spielt die Gruppe in ganz Deutschland. Sie schafft es dabei, mit einer bemerkenswerten Leichtigkeit auf das Publikum einzugehen und trotzdem eine Nachricht zu transportieren. Zu ihrem Repertoire gehört unter anderem auch ein Puppentheater für Senioren ("Erna"), das diese vor zwielichtigen Haustürgeschäften, Trickbetrügern und Kaffeefahrten warnt. Zudem gibt es ein Stück zur Gewaltprävention namens "Macho-Macho" und eine weitere Verkehrserzieher-Geschichte ("Ich hab's geschnallt). (anv)

Umso besser, denn sie müssen dem Kasperl, gespielt von Hauptkommissar Georg Hüttner, dringend helfen. Die böse Hexe Wackelzahn hat ihn verzaubert, weshalb er im Straßenverkehr einfach alles falsch macht. Der Bann kann nur gebrochen werden, wenn er drei Sachen richtig macht. Die erste Gelegenheit bietet sich schnell. Kasperl will über die Ampel gehen, aber bei Rot. Zum Glück schreien die Kinder "Stopp!" Unter Anleitung der Besucher und von Polizeihund Wuschel alias Hauptmeister Thomas Nörl schafft er es unversehrt über die Fahrbahn.Als nächstes will Kasperl am Straßenrand Ball spielen. Davon raten ihm die Kinder und die Polizistin ab. Stattdessen geht er auf den Spielplatz. Nachdem er nun schon zwei Aufgaben gelöst hat, wird die Hexe sauer und plant eine List. Doch Wuschel, Kasperl und die Kinder tricksen sie aus. Das Kasperl schafft es, richtig über den Zebrastreifen zu gehen - und der Zauber ist gebrochen.