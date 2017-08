Ein Hauch Mystik umweht die laufenden Ausgrabungen auf dem Bürgerspital-Areal. Und doch ist es der Blick in die Zukunft, der die Gemüter einiger Bürger der Stadt erhitzt. Derzeit liegen die Pläne für die künftige Bebauung des Geländes für jedermann einsehbar im Baureferat in der Steinhofgasse aus. Noch bis Donnerstag, 31. August, können alle Amberger Einwendungen schriftlich hervorbringen.

"Keine Alternative"

Vorgegaukelte Weite

Nach dem AZ-Bericht vom Montag ( www.onetz.de/1773550) meldete sich der Vorsitzende der Park- und Werbegemeinschaft, Andreas Raab, zu Wort. In seiner schriftlichen Stellungnahme ergreift er Partei für die "schweigende Mehrheit", die "für den endlich beginnenden Ausbau des Bürgerspitals und Forums" sei. "Es gibt keine Alternative, wenn wir verhindern wollen, dass durch zunehmenden Besucherschwund immer mehr Läden leerstehen. Auch die Gastronomie ist letztlich davon betroffen, da die Besucherfrequenz eben auch ein Spiegelbild für Attraktivität ist."Die Gefahr, dass auch bereits etablierte Filialisten den Standort wieder verlassen könnten steigt mit dem stagnieren der Kundenfrequenz, gerade in der Achse Bahnhof-Malteserplatz." Raab stellt die Frage: "Menschengerechte Altstadt - was soll das heißen?" und liefert die Antwort gleich selbst. "Die Kaufleute und Geldgeber wissen genau um die Wünsche der Kunden. Um notwendige Kundenfrequenz zu erhalten, muss der Bequemlichkeit des Menschen genüge getan werden." Der PWG-Vorsitzende wirft der Interessengemeinschaft vor, "äußerst kurzfristig" zu denken. "Jetzt haben wir einen Investor. Jetzt müssen wir gemeinsam den Weg bestreiten, die aktuelle Misere unserer Altstadt beseitigen, sie attraktiver machen, so die Besucherzahlen erhöhen, damit unser Einzugsgebiet wieder wächst." Irgendwann müsse das Überlegen und Dagegenhalten ein Ende haben. Seiner Meinung nach seien bereits "von den ewigen Verhinderern zehn Jahre vergeudet" worden.Mit "postfaktischen Zeiten" vergleicht Achim Hüttner, Vorsitzender der IG Menschengerechte Stadt die Behauptung im Bericht, die linke Hälfte der sogenannten Storg-Fassade sei nicht denkmalgeschützt. "Ich empfehle bei Professor Pfeil, dem Oberkonservator des Landesamts für Denkmalpflege nachzufragen. Außerdem mokierte Hüttner die Abbildung des Bauvorhabens des Investors Ten Brinke, respektive des Architekturbüros Wittfoht: "Die Bürger sollen damit offensichtlich für dumm verkauft werden. Und ich meine damit nicht die vorgegaukelte Weite, die es bei einem Baukörper dieser Dimension auf dem Spitalgelände sicher nicht mehr geben wird. Auch nicht den Versuch, Attraktivität durch spärlich bekleidete junge Frauen herzustellen, sondern die Tatsache, dass die Spitalkirche zwar angeschnitten, aber sichtbar gleich zweimal, am linken und am rechten Bildrand, erscheint."