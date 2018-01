Schon wieder ein Fall, in dem die Retter zu Opfern wurden. Die erste Meldung, die am Mittwoch um 2 Uhr bei der Polizei einging, lautete: "Ein betrunkener Mann liegt hilflos in seinem Erbrochenen." Sofort rückte der Rettungsdienst aus, um zu helfen und traf im Stadtgebiet auf einen aggressiven 18-Jährigen, der während der Behandlung aus seinem Koma erwachte.

Auf dem Weg ins Klinikum habe er sich zwar zunächst beruhigt, sei aber im Krankenhaus immer aggressiver geworden. Das Personal im Klinikum reagierte und rief die Ordnungshüter, die ein bekanntes Gesicht sahen. Der Mann sei ein Intensivtäter, hieß es am Nachmittag. Der 18-Jährige wehrte sich massiv und verletzte einen Beamten an der Hand. Eine Polizistin zog die Aufmerksamkeit des Querulanten ebenfalls auf sich. Sie musste sich Wörter wie "Schlampe" und Schlimmeres anhören. Auch die männlichen Kollegen wurden beleidigt. Als die Ärzte mit der Behandlung fertig waren, musste der junge Mann, den mehrere Anzeigen erwarten, den Rausch in der Arrestzelle ausschlafen.