Statt übers Internet eine neue Liebe zu finden, wurde ein 28-Jähriger aus dem Landkreis Neumarkt von einem Regensburger Pärchen um einen vierstelligen Geldbetrag abgezockt. Er scheint nicht das einzige Opfer zu sein.

Wie die Polizei berichtet, sind die zwei Tatverdächtigen nun in der Nähe von Hannover vorläufig festgenommen werden. Der Vorwurf: räuberische Erpressung. Vor etwa einem Jahr lernte der 28-Jährige eine 31-jährige Regensburgerin flüchtig kennen. Die beiden blieben übers Internet im Kontakt, die Dame stellte eine Beziehung in Aussicht. Im Juni täuschte die Regensburgerin eine Notlage vor und bat ihm, ihr einen vierstelligen Geldbetrag zu leihen. Der 28-Jährige überwies das Geld in mehreren Raten.Das Geld bekam der hilfsbereite Mann nicht zurück. Stattdessen forderte die Frau erneut Geld. Diesmal mit Nachdruck: Von einem unbekannten Mann bekam der 28-Jährige aus dem Landkreis Neumarkt Anrufe und Textnachrichten. Heftigste Drohungen, wie die Polizei mitteilt. Der Geschädigte überwies daraufhin im August wieder Geld - entschloss sich dann aber, bei der Polizei Anzeige zu erstatten.Die Kripo Regensburg identifizierte zwei Tatverdächtige. Auch deren Aufenthaltsort in Niedersachsen konnten die Beamten ermitteln. Vergangene Woche nahem die Polizei die 31-Jährige und ihren 23-jährigen Regensburger Komplizen im Bereich Hannover fest. Beide wurden in unterschiedliche Justitzvollzugsanstalten gebracht.Wie sich herausstellte, hatte die tatverdächtige Frau die gleiche Masche Anfang September bei einem 38-jährigen Regensburger eingefädelt. Die Polizei schließt nicht aus, dass es noch weitere Opfer gibt. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg bittet Geschädigte sich telefonisch unter der Rufnummer 0941/506-2888 zu melden.