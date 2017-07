Zwei Wochen nach dem Gründungsjubiläum des Burschenvereins feiert Raigering weiter: Die jungen Leute haben erneut die größte Traditionskirchweih der Oberpfalz auf die Beine gestellt. Das bedeutete für den Verein einmal mehr Schwerstarbeit. Doch die Mitglieder und Ehemaligen sind als Hüter des alten Brauchtums Idealisten.

Drei Stunden Muskelkraft

Mit Geldbeutelwaschen

Raigering . Der Baum wurde wieder im Stadtwald bei Pursruck geholt. Dort stehen ellenlange und vor allem sehr dicke Fichten. Doch Burschenvorsitzender Stefan Nübler hatte zuvor schon angekündigt, dass der Kirwabaum heuer eine Nummer kleiner ausfallen wird. Jürgen Birner fällte den 33,1-Meter-Stamm fachgerecht. Kein Knacksen war zu hören, und die Baumspitze blieb heil.Auf dem Festplatz angekommen, lagerte der Baum drei Tage zum Trocknen. Der untere Teil wurde in diesen Tagen komplett geschält und der obere geringelt. So hat der Raigeringer Baum wieder sein unverwechselbares Aussehen bekommen.Seither wurde er von den Burschen nicht mehr aus den Augen gelassen. Denn es ist ein ungeschriebenes Gesetz: Ein Anschlag auf den Baum ist einer auf die Burschen-Ehre. Geschmückt mit einer Girlande und zwei Kränzen, mussten sich dann 50 Mann über drei Stunden anstrengen, um die Fichte in die Senkrechte zu befördern. Nur Muskelkraft und als einzige Hilfsmittel die Schwalben waren dabei erlaubt. Das sorgte bei vielen Festplatzbesuchern für Staunen und große Augen. Als dann die Burschen um den Baum standen und die Schnodahüpfln anstimmten, war das Werk am Samstag vollbracht und die Teilnehmer genossen die verdiente Maß Festbier.Der Höhepunkt war natürlich der Kirwasonntag. Die Moidln schlüpften in ihr schönstes Dirndl und brachten den Kirwahut ihres Burschen auf Vordermann. Geschmückt wird der traditionell mit kleinen Blüten und Schleierkraut. Die Kirwaburschen zogen ihre schwarze Sonntagshosen und ein weißes Hemd an. So zogen die Paare zur Musik der "6 lustigen 5" am Festplatz ein.Die Kirwa in Raigering dauert noch zwei Tage. Am heutigen Montag wird der trinkfesteste Bursche als Kirwabär durch Raigering getrieben. Ab 10 Uhr geht es los. Ab 17 Uhr ist wieder Kirwatanz auf dem Sterk'schen Festplatz. Ein weiterer Höhepunkt ist das Geldbeutelwaschen am Dienstag. Ein Brauch, der auf keiner anderen Kirwa in der Oberpfalz stattfindet. Ab 19.30 Uhr spielen die Raigeringer Musikanten und um 22 Uhr ziehen traurige Burschen aufs Tanzpodium, um dann das Ende der Raigeringer Festtage zu beweinen.