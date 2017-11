Zeugen beobachteten am Samstag kurz nach Mitternacht einen Mann, der sich in der Asamstraße neben einem Auto übergab und anschließend den Außenspiegel abschlug. Als die Polizei die Personalien feststellen wollte, leistete der 22-Jährige Widerstand. Einen Beamten biss er sogar in einen Finger. Der Mann wurde gefesselt und zur Ausnüchterung mitgenommen.