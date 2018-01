Die Schlüsselloch-Chirurgie bei Frauen, also Operationen mit kleinen Schnitten, war Thema beim Ratgeber Gesundheit am Klinikum St. Marien. "In den vergangenen 15 Jahren hat sich in der Frauenheilkunde und auch in der operativen Medizin viel getan", wird Dr. Thomas Papathemelis, der Leitende Oberarzt der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, in einer Pressemitteilung dazu zitiert. Früher habe oft gegolten: Je größer der Schnitt bei einer Operation, desto größer das Können des Operateurs. Das sei mittlerweile völlig anders.

Heute können die meisten Erkrankungen in der Frauenheilkunde mit kleinen Schnitten, also minimal-invasiv, operiert werden. Der Zugang erfolgt über eine Spezial-Nadel durch die untere Nabel-Grube. Der Bauch wird vorher mit CO2 aufgepumpt, damit der Arzt während des Eingriffs ausreichend Platz hat und auch genug sieht. Papathemelis: "So können wir ganz einfach Gewebeproben entnehmen, den gesamten Bauchraum einsehen und eben auch analog zum offenen Verfahren operieren." Auch in Amberg wird die minimal-invasive OP-Methode oft genutzt: "Daten aus dem Krebsregister in Regensburg belegen, dass wir in der Region im Vergleich zu den Häusern der Umgebung inklusive der Uniklinik Regensburg die höchste Rate von minimal-invasiven onkologischen Operationen vorweisen können."Behandelt werden können beispielsweise Erkrankungen wie Myome. Dabei handelt es sich um Muskelgeschwulste - die häufigste gutartige gynäkologische Erkrankung bei jungen Frauen. Auch bei bösartigen Erkrankungen wie Gebärmutterschleimhaut- oder Gebärmutterhalskrebs können Gynäkologen minimal-invasiv eingreifen. "Wobei beim Gebärmutterhalskrebs die beste Behandlungsmethode die Prävention ist", sagt der Gynäkologe aus St. Marien und verweist darauf, dass es sich um eine der wenigen Krebsarten handelt, die nahezu ausschließlich durch Viren verursacht wird.Deshalb sei eine Impfung die beste und wirksamste Maßnahme. Experten empfehlen eine Impfung für Mädchen zwischen 9 und 14 Jahren. Komplikationen wie Blutungen, Nachblutungen oder verletzte Nachbarorgane sind bei minimal-invasiven Eingriffen laut der Mitteilung aus St. Marien nicht auszuschließen, jedoch eher selten. Die Methode habe aber auch Nachteile: Der Arzt kann im Klinikum die dreidimensionalen Strukturen des Körpers auf dem OP-Monitor nur zweidimensional sehen: "Das heißt, dass die Tiefenwahrnehmung verloren geht."Diese Methode erfordere große Erfahrung. Für den Chirurgen überwiegen die Vorteile: "Wir sehen auf dem Monitor alles vergrößert, die Bildqualität ist sehr hoch. Somit können wir alles genauer erkennen und auch dementsprechend präziser operieren. Außerdem wird durch die Kamera der Eingriff auch gleich dokumentiert, weil alles während der Operation auch aufgenommen wird."Die Vorteile für Patienten: "Wir können wesentlich kleinere Schnitte machen. Das bedeutet kleinere Wunden, kleinere Narben, geringerer Blutverlust, weniger Schmerzen nach der Operation und schnellere Erholung des Patienten."