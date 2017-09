Feuerwehr-Alarm am Samstagnachmittag in Raigering: Kurz nach 17 Uhr mussten die Einsatzkräfte zu einem Zimmerbrand im Häustbergweg ausrücken. Warum das Feuer im Dachgeschoss des Wohnhauses ausgebrochen ist, war am Samstagabend noch unklar. Die gute Nachricht: Es wurde niemand verletzt.

Im Einsatz war neben der Feuerwehr Raigering auch der Löschzug der FFW Amberg. Er rückte mit der Drehleiter an. Auch das Rote Kreuz und die Polizei waren vor Ort. Eine Schätzung über den entstandenen Schaden gibt es noch nicht. Wir berichten weiter, sobald nähere Details bekannt sind.