136 Mafiosi mit dauerhaftem Wohnsitz in Bayern sind den bayerischen Behörden bekannt. Katharina Schulze, Vorsitzende der Grünen Landtagsfraktion, findet diese Zahlen "besorgniserregend". Nürnberg scheint demnach eine Hochburg dieser Art der organisierten Kriminalität zu sein.

Zahlen Laut Antwortschreiben der Staatsregierung gibt es pro Jahr etwa 80 Verfahren, der der organisierten Kriminalität zuzurechen sind. Die Dunkelziffer sei "hoch". Rund 171 Millionen Euro Schaden sind für 2016 zu verzeichnen. 2015 waren es noch 61 Millionen Euro. Die Tätergruppen sind hauptsächlich in den Bereichen Geldwäsche, Steuerkarusselle, Rauschgift-, Eigentums- und Fälschungskriminalität aktiv. Darüberhinaus nutzen die verschiedenen Gruppen Bayern als Rückzugsraum. Kontakte zwischen Mafia-Gruppierungen aus Italien und weiteren aus dem Russischen und Eurasischen Raum werden vermutet. Ebenso zwischen der Mafia sowie Rockern oder rockerähnlichen Gruppierungen.