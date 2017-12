Hoher Besuch im Staatsarchiv: Regierungspräsident Axel Bartelt informierte sich auf Einladung von Leiterin Maria Rita Sagstetter über das schriftliche Gedächtnis der Oberpfalz. Bei einem Gang durch die Magazinräume präsentierte Sagstetter eine Auswahl an Urkunden, handgezeichneten Karten mit Ansichten Oberpfälzer Orte und Landschaften sowie historische Akten der Regierung der Oberpfalz. Für die Erforschung der Geschichte der Region im 19. und 20. Jahrhundert kommt gerade der Aktenüberlieferung der Bezirksregierung, die im Staatsarchiv bereits über 1000 laufende Meter umfasst, ein herausragender Quellenwert zu, teilt Sagstetter dazu mit. Regierungspräsident Bartelt nutzte die Gelegenheit, um in älteren, handgeschriebenen Akten seiner Amtsvorgänger zu blättern.

Besonderes Interesse fanden die seit 1869 überlieferten Berichte der Regierungspräsidenten, in denen diese wöchentlich oder 14-tägig das Innenministerium in München über wichtige Ereignisse und die allgemeine Volksstimmung in der Oberpfalz zu informieren hatten. Fasziniert zeigte sich Bartelt laut Presse-Info von dem ältesten Dokument, einer Pergamenturkunde aus dem Jahr 1043, mit der König Heinrich III. Besitzungen in den Dörfern Wurmrausch, Högen und Fürnried verschenkte. Angesichts des guten Erhaltungszustands dieser fast 1000 Jahre alten Urkunde drängte sich die Frage nach der Langzeitsicherung von elektronischen Akten auf, wie sie in etlichen Behörden und gerade auch in der Regierung der Oberpfalz und im Staatsarchiv bereits seit Jahren standardmäßig geführt werden. Die staatliche Archivverwaltung hat hierfür ein digitales Archiv eingerichtet, in dem die von den Behörden übernommenen digitalen Unterlagen gespeichert und für künftige amtliche, rechtliche und private Forschungszwecke vorgehalten werden.