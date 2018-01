Von "einem Schutzengel" spricht die Polizei, und meint eine fürsorgliche Nachbarin (59), die vermutlich einem 80-jährigen Amberger das Leben gerettet hat. Die Frau informierte am Montagmorgen kurz nach 8.30 Uhr die Inspektion, dass sie sich ernsthaft Sorgen um ihren betagten Nachbarn mache, weil sie ihn mehrere Tage nicht mehr gesehen und aus dessen Wohnung auch keine Geräusche oder Lebenszeichen mehr wahrgenommen habe.

Die zu dem Mehrfamilienhaus geschickte Streife vermutete einen Unglücksfall und verständigte parallel den Rettungsdienst und die Feuerwehr zur Öffnung der Wohnungstüre. In den Räumen fanden die eingesetzten Kräfte den alten Mann hilflos am Boden liegend. Sofort wurde medizinische Hilfe eingeleitet, um den Rentner ins Klinikum St. Marien zu bringen. Später stellte sich heraus, dass der 80-Jährige so misslich gestürzt war, dass er nicht mehr aufstehen oder sich bemerkbar machen konnte. Vier Tage lag er hilflos in seiner Wohnung.Laut Polizei geht es dem Senior inzwischen wieder den Umständen entsprechend gut. Das habe die Klinik mitgeteilt, jedoch angefügt, dass laut der behandelnden Ärzte der gestürzte Senior nicht mehr viel länger unentdeckt hätten bleiben dürfen. Sonst wäre wohl jede Hilfe zu spät gekommen.