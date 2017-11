Mit der Aussicht, dass die Strafe auch höher ausfallen könnte, kam die Einsicht: Der Rentner zog den Einspruch gegen den Strafbefehl zurück. Somit bleibt es bei 1650 Euro, die er wegen Nötigung und versuchter Nötigung zahlen muss. Seinen Führerschein gab er gleich noch im Gerichtssaal ab.

Am 3. Juni war Running Night in Amberg, das Technische Hilfswerk (THW) sperrte in der Innenstadt ab, um die Sicherheit der Läufer zu gewährleisten. Mit seiner Frau wollte ein Rentner (Jahrgang 1947) in die Maltesergarage, um dort sein Auto zu parken und nach Hause zu gehen. Die Staatsanwaltschaft warf dem Amberger vor, dass er auf einen Helfer des THW zufuhr, der sich mit einem Sprung zur Seite rettete und vor einem zweiten so knapp anhielt, dass er mit dem Auto fast die Beine berührt hätte. Dies ist Nötigung und versuchte Nötigung, weshalb der Mann einen Strafbefehl bekam: Geldstrafe von 1650 Euro und ein Monat Fahrverbot. Dagegen legte der Beschuldigte Einspruch ein, so dass Richter Christian Frey drei Zeugen vernahm: Die beiden THW-Mitarbeiter und die Ehefrau des Angeklagten.Der Angeklagte gab an, den einen Posten des THW an der Ecke Lange Gasse und Seminargasse erst gesehen zu haben, als dieser hinter seinem Auto herlief, und auf der Georgenstraße etwa einen Meter vor dem anderen angehalten zu haben. "Ich wüsste nicht, warum ich beiden THWlern auf die Pelle fahren sollte, um eine Durchfahrt zu erzwingen. Das entspricht nicht meinem Naturell." Dieser Aussage widersprachen die beiden Zeugen.Der erste THW-Mitarbeiter erklärte, der Autofahrer sei direkt auf ihn zu gefahren. "Ich musste zur Seite gehen, um nicht angefahren zu werden. Wäre ich stehengeblieben, wäre ich angefahren worden." Per Funk habe er dann das Kennzeichen durchgegeben und die Kollegen informiert, "damit alle Bescheid wissen." Die Behauptung des Angeklagten, er habe den THW-Mitarbeiter nicht gesehen, widersprach der Zeuge: "Ich stand mitten auf der Straße." Wenige Minuten zuvor hatte er den Mann nämlich schon nicht durchfahren lassen, als dieser auf der Seminargasse unterwegs war. "Nach einem kleinen Wortgefecht hat er es aber eingesehen."In der Georgenstraße stieß der Rentner auf den zweiten THWler, der als mobiler Posten eingesetzt war. Per Funk hatte der Mann mitbekommen, dass das Auto von der Langen Gasse in die Georgenstraße in Richtung Malteserplatz einbiege. Daraufhin habe er sich auf die Straße gestellt und sei stehengeblieben. Cirka 20 Zentimeter vor ihm hielt das Auto schließlich an. Vor Gericht sagte der zeuge, er hätte es dem Angeklagten nicht zugetraut, dass er ihn umgefahren hätte. "Nur weil man nach Hause möchte, fährt man doch keinen Menschen um!" Vielmehr habe der Rentner eine Durchfahrt erzwingen wollen, so seine Einschätzung. Die Frau des Beschuldigten konnte sich an vieles nicht mehr erinnern. "Ich war müde, ich war kaputt, ich wollte nach Hause", sagte sie. Allerdings wusste sie noch, dass der erste THW-Mann mitten auf der Straße gestanden und zur Seite ausgewichen sei.Richter Christian Frey sagte, es gebe keine Anhaltspunkte, dass er von den beiden Zeugen angelogen wurde. "Es spricht viel dafür, dass es so war." Er wies den Angeklagten auf die Möglichkeit hin, den Einspruch gegen den Strafbefehl zurückzunehmen. "Andernfalls laufen Sie Gefahr, dass Sie eine höhere Geldstrafe bekommen." Denn: "Weniger wird's nicht." Daraufhin zog der Rentner seinen Einspruch zurück. Somit bleibt es bei den 55 Tagessätzen à 30 Euro und einem Monat Fahrverbot. Seinen Führerschein gab er gleich noch im Gerichtsaal ab.