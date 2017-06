Sie ist mit ihren 80 Jahren noch relativ rüstig, lebt allein in ihrem Haus am Stadtrand und ist zur Selbstversorgung auf Führerschein und Auto angewiesen. Primär darum ging es nun in einem Prozess vor dem Amtsgericht.

Prozess zunächst vertagt

Keine Zweifel

Amberg. (hwo) Es war ein Vorfall, der Richterin Julia Taubmann an zwei Verhandungstagen beschäftigte. Der Vorwurf drehte sich um Unfallflucht und vorrangig um die Frage, ob die Seniorin es hätte merken müssen, dass sie mit ihrem Wagen quasi beim Vorbeifahren an ein am Fahrbahnrand geparktes Auto geriet. Dessen Außenspiegel wurde abgerissen, Lackschäden entstanden. Die Rentnerin fuhr weiter. 2000 Euro betrug der Schaden. Sie selbst sagte: "Ich habe das wirklich nicht bemerkt."Nach einer ersten Verhandlungsrunde wurde der Prozess vertagt. Ein Sachverständiger sollte befragt werden. Der kam nun und stellte sich auf den Standpunkt, dass der Unfall durchaus wahrnehmbar gewesen sei. Von daher führte kein Weg an einer Verurteilung der Seniorin vorbei. Verteidiger Michael Schüll beschränkte den Einspruch gegen einen von der Justiz erlassenen Strafbefehl auf die sogenannten Rechtsfolgen. Das bedeutete: Damit stand die Unfallflucht fest. Allerdings war in diesem Strafbefehl neben einer Geldbuße auch ein mehrmonatiger Führerscheinentzug verhängt worden.Und genau darum ging es nun. Denn bei einem Entzug der Fahrerlaubnis hätte die Verkehrsbehörde entscheiden müssen, ob die 80-Jährige die Lizenz zum Führen eines Kraftfahrzeugs zurückbekommt. Das hätte heikel werden können. Staatsanwalt Jan Prokoph beantragte 1200 Euro Geldstrafe, rückte vom Führerscheinentzug ab und hielt ein dreimonatiges Fahrverbot für ausreichend. Dieser Forderung entsprach Richterin Taubmann. Die Frau wird schon in den nächsten Tagen ihre Fahrerlaubnis abgeben, darf aber im Spätsommer wieder ans Steuer. Für sie, wenn man so will, eine erfolgreich genommene Hürde.Allerdings mit der Konsequenz, dass sie nun von ihrer Rente auch noch die Gutachterkosten bezahlen muss. "Das", sagte die Richterin, "wäre nicht unbedingt nötig gewesen." Denn auch ohne Experten sei die Unfallflucht relativ klar gewesen.