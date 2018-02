"Wir sind eine sehr lebendige Selbsthilfegruppe, die es schafft, ein breites Spektrum an Interessierten zu begeistern. Sei es mit den Gymnastikstunden, den Badefahrten oder den Ausflügen." So beschreibt Elisabeth Wiesmeth die bald 300 Mitglieder starke Rheuma-Liga.

Amberg/Oberleinsiedl. (ads) Knapp 100 der 295 Mitglieder waren zur Hauptversammlung in das Gasthaus Michl nach Oberleinsiedl gekommen. Vorsitzende Elisabeth Wiesmeth wies auf die positive Entwicklung hin, die sie als Fundament der erfolgreichen Arbeit der Selbsthilfegruppe wertete. Im vergangenen Jahr habe es zehn Neuzugänge gegeben, in diesem Jahr seien es bereits sechs. Sie wurden bei dem Treffen mit einem Glas Sekt begrüßt.Danach ging Elisabeth Wiesmeth ins Detail: "Aufgrund der Krankenkassenzulassung für Funktionstraining konnte die Rheuma-Liga Amberg weiterhin Trocken- und Wassergymnastik in jeweils fünf Gruppen anbieten, die bestens angenommen werden." Die Vorsitzende sagte auch, dass die Rheuma-Liga im vergangenen Jahr drei Wanderungen, die Besuche der Bergfeste in Amberg und Freudenberg und acht Badefahrten zu verschiedenen Thermen angeboten hat. Die Beteiligung sei jeweils relativ groß gewesen.Als absoluten Höhepunkt mit 95 Teilnehmern wertete Wiesmeth den bayerisch-böhmischen Abend mit einer Dudelsack-Kapelle. Zur Weihnachtsfeier mit einer Veeh-Harfen-Gruppe seien 145 Teilnehmer gekommen. Elisabeth Wiesmeth erwähnte auch die Patientenseminare zu speziellen rheumatischen Erkrankungen sowie einen Arztvortrag über Schmerzbewältigung. Weitere Programmpunkte waren ein Ausflug nach Bamberg, eine Fahrt in die Lüneburger Heide sowie 28 Krankenbesuche und 51 Gratulationen.Dem Kassenbericht der Schatzmeisterin Bianka Beckert war zu entnehmen, dass die Rheuma-Liga finanziell gesund ist. Im Anschluss an die Berichte war mit Hans Verscht nur ein Mitglied zu ehren. Er ist seit 20 Jahren bei der Rheuma-Liga, konnte aus gesundheitlichen Gründen aber nicht anwesend sein.Michael Ried überraschte bei der Jahreshauptversammlung mit einem Dia-Vortrag, bei dem er das ereignisreiche Jahr 2017 der Selbsthilfegruppe Revue passieren ließ.