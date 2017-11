Schluckbeschwerden, Übelkeit, Appetitlosigkeit - das kann Teil einer Krebstherapie sein. Deshalb fällt es vielen Patienten schwer, sich ausgewogen zu ernähren. Ein Verpflegungskonzept von Peter Fischer und Elisabeth Gaulard-Hirth soll Hilfestellung geben.

Curcuma und Pfeffer

Der Gastronomiechef am Klinikum St. Marien, Peter Fischer, sowie die Diätassistentin Gaulard-Hirth haben sich dem Problem vieler Krebspatienten angenommen. Herauskam nun ein Konzept mit Vorträgen und Kochworkshops, in denen die Patienten lernen sollen, worauf sie bei der Ernährung während der Therapie achten sollten. Geplant sind beispielsweise Kurse zu den Themen "Trinkbrühen", "Gemüse- und Obstsäfte" oder "pikante und süße Smoothies", die je nach Bedarf wahlweise auch mit viel Eiweiß oder hochkalorisch zubereitet werden können, um einer Mangelernährung vorzubeugen. Für dieses Verpflegungskonzept hat Fischer den Förderpreis für Innovatives Verpflegungsmanagement 2017 verliehen bekommen."Die Rezepte haben wir selbst entwickelt", erklärt Fischer. "Es geht nicht nur um die Rezepte, sondern es steht auch immer dabei, für was das jeweilige Rezept gut ist. So ist zum Beispiel unsere Curcuma-Latte: Sie wirkt durch die Kombination aus Curcuma und schwarzem Pfeffer entzündungshemmend.""Es gibt Studien, in denen nachgewiesen wurde, dass man entzündlichen Darmerkrankungen wie Morbus Crohn oder Colitis Ulcerosa vorbeugen kann, indem man täglich drei Gramm Curcuma zu sich nimmt", ergänzt der Ärztliche Direktor des Klinikums, Harald Hollnberger. "Demnach spielt Ernährung eine wichtige Rolle." Bei den Rezepten wurde vor allem darauf geachtet, dass alles immer frisch im Klinikum zubereitet werden kann. "Das Konzept steht - jetzt entwickeln wir nach und nach mehr Rezepte", so Fischer. "Wir haben alles immer wieder selbst auch probiert", schildert Gaulard-Hirth. "Wenn uns etwas noch nicht geschmeckt hat, haben wir Zutaten ausgetauscht."Damit die Kurse nicht an einen Ort gebunden sind, hat das Onkologische Zentrum einen mobilen Küchenwagen gesponsert: "Unser gemeinsames Ziel ist es, unsere Patienten während ihrer Behandlungszyklen besser zu begleiten, damit sie in einer besseren körperlichen Verfassung bleiben."Der Förderpreis wurde heuer zum zehnten Mal verliehen. Zum Jubiläumspreis gab es für Fischer einen Weiterbildungsgutschein von der Deutschen Hotelakademie. Eine Ahnung, wofür er den Gutschein wohl verwenden wird, hat der Gastronomiechef schon: "Den werde ich für eine Weiterbildung in Sachen vegetarisch-veganem Kochen investieren."