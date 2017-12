Sofortrente von 7500 Euro im Monat? Wer ist dieser Oberpfälzer Gewinner, der sich noch nicht bei der Lotterieverwaltung gemeldet hat. "Ich bin's nicht, wäre es aber gern", meint ein Kunde in der Lottoannahmestelle am Marktplatz. Damit steht er in Amberg nicht allein da. Glücksspiralen-Champion wären alle gern.

Ich gebe immer den Rat: Von großen Gewinnen niemals etwas erzählen. Angelika Moser, seit 18 Jahren Betreiberin einer Lottoannahmestelle

Der Traum vom vielen Geld, von lebenslangen Überweisungen auf das eigene Konto: Mit einem Lottoschein in der Hand fühlt man sich der Erfüllung zumindest ein kleines Stückchen näher. Von großen Enttäuschungen und glückseligen Euphorien kann Helmut Kaltofen nicht berichten. "Die Leute zeigen kaum Reaktionen." Seit 2006 betreibt er eine Lottoannahmestelle im Foto Express in der Georgenstraße. Zwei Anekdoten hat er spontan parat: Eine Dame habe bei ihm mal einen Sofortgewinn von 500 Euro erlangt und wollte ihm aus ihrer Glückseligkeit heraus gleich 50 Euro davon schenken. "Das habe ich natürlich abgelehnt", sagt Kaltofen. Ein anderer Kunde hätte ihm einen Lottoschein gegeben mit der Bitte, die Zahlen nachzuprüfen. "Das war ein Sechser mit einem Gewinn um die 500 000 Euro." Der Kunde habe den Laden verlassen und sei nie mehr wiedergekommen.Nur wenn Lottospieler ihren Schein bei Helga Groß in der Lottoannahmestelle im Real abgeben, um einen Gewinn abzuklären, erfährt die Betreiberin von einem erfolgreichen Tipp. Normalerweise gebe es eine Kundenkarte für regelmäßige Lotto-Spieler. "Natürlich passiert es schon mal, dass jemand ein Los rauszieht und 50 oder 100 Euro erwischt", erzählt Helga Groß. Auch eine Auszahlung von 777 Euro bei Spiel 77 sei schon mal vorgekommen. "Da ist die Überraschung und Freude natürlich groß." Zur Lottoannahmestelle in der Bäumlstraße kommen viele Stammkunden, die Angelika Moser in ihre Gewinnerfolge einweihen. "Ich gebe immer den Rat: Niemals davon in der Öffentlichkeit erzählen", sagt die Ambergerin, die seit 18 Jahren im Geschäft ist. "Es ist einfach zu gefährlich."Vor allem bei kleineren Tipp-Erfolgen würden die Menschen eher zu Großzügigkeit neigen. Moser ist aufgewachsen im Lotterie-Geschäft. Ihre Eltern eröffneten die Annahmestelle bereits 1970. Für viele Stammkunden sei das Lottospiel ein Hobby, "ein Ritual, das zur Woche dazugehört", ohne dass verbissen auf einen Gewinn gewartet werde.Wieviele Gewinne gingen eigentlich bislang nach Amberg? Lotto Bayern führt dazu keine eigene Statistik. Lediglich die Regierungsbezirke würden ab einem Gewinn von 500 000 Euro veröffentlicht. Der abgängige Oberpfälzer Sofortrentner, dem ab sofort 7500 Euro monatlich überwiesen werden würden, hatte sich auch bis Freitagmittag noch nicht gemeldet. "Immer noch flüchtig", lautete der humorvolle Kommentar aus der Münchner Pressestelle.