Dem Rollstuhlfahrer-Behindertenclub hätte wohl im schlimmsten Fall die Auflösung gedroht, hätten sich am Wochenende nicht doch Mitglieder bereiterklärt, im neu zu wählenden Vorstandsgremium mitzuarbeiten. An der Spitze steht seit Samstag die bisherige Stellvertreterin Doris Balters.

Balters hatte zuletzt mangels Vorsitzendem zusammen mit Anton Kohl die gemeinnützige Einrichtung für behinderte Mitbürger kommissarisch geleitet. Sie stellte sich zur Wahl, nachdem sich doch einige Engagierte für das Mitmachen in der Vereinsspitze bereit erklärt hatten. Dazu bedurfte es aber des dringend Appells von Anton Kohl.Zu Balters Vertreterinnen wählten die Mitglieder bei der Jahreshauptversammlung im Vereinsheim des Körperbehindertenvereins Amberg Monika Freitag und Nicole Lorenz. Als Kassier fungiert weiterhin Anton Gradl, als Schriftführerin Petra Dehling. Als Beisitzer wollen Alexandra Lang, Hans-Peter Gölz und Jürgen Lorenz die Vorsitzende tatkräftig unterstützen. Georg Dietrich und Anton Kohl wurden zu Kassenprüfern bestimmt. Guten bis sehr guten Zuspruch hatte zuletzt das von Doris Balters zusammengestellte Jahresprogramm gefunden, wie in der Jahreshauptversammlung zu hören war. Es war eine bunte Mischung aus Vorträgen, Unterhaltung, Tagestouren und Fünf-Tages-Fahrt, die 2017 in den Schwarzwald führte. Ähnlich strukturiert ist auch das Jahresprogramm für 2018. Neben geselligen Treffen stehen eine Tagesfahrt nach Neumarkt (14. April) und eine Fünf-Tages-Reise (22. bis 26. August) an den Ossiacher See in Kärnten auf dem Programm. Der Jahresausflug startet nur, wenn sich mindestens 30 Personen anmelden, so Doris Balters. Wegen des bisherigen guten Zuspruchs besucht der Verein auch heuer wieder das Buchbergfest (14. Juli), das Mausbergfest (5. September) und die Erntedankfeier mit den Amberger Kleingärtnern (15. September) in Hahnbach.