Musikalität spielt auch in Rosa Lebedews Familie aus Amberg eine große Rolle. Die Enkel und Urenkel spielen Geige, Akkordeon, Schlagzeug und Klavier. Ihren 80. Geburtstag feierte die gebürtige Ukrainerin vor 10 Jahren mit einem großen Orchester und vielen musikalischen Beiträgen ihrer Nachkommen. In diesem Jahr kommt auch Bürgermeister Martin Preuß vorbei, um die Glückwünsche zum 90. Geburtstag zu überbringen.Rosa Lebedew hatte sich etwas Besonderes gewünscht. Etwas, das sie und ihre Familie immer an diesen Tag erinnern soll. "Wozu noch eine Wolldecke? Davon habe ich schon so viele", sagt sie. Der Krug der Stadt Amberg, den sie von Preuß erhält, überwältigt sie dafür umso mehr. "Ich kann Ihnen gar nicht so viel Danke sagen, wie ich es in meinem Herzen trage", freut sie sich."Mama war schon immer ein positiver Mensch", erzählt ihre Tochter Tatjana Grasmück. Das kann die Jubilarin auch sein. Ihre Familie ist eine wichtige Stütze. Ihr Mann, die zwei Kinder, fünf Enkelkinder und neun Urenkel geben ihr Kraft. Nach zwei Herzinfarkten vor sieben Jahren ist sie auf ein Sauerstoffgerät angewiesen. Als sie aus dem Krankenhaus entlassen wurde, sorgte sie sich aber nur um die vielen Falten, mit denen sie ihrem zehn Jahre jüngeren Mann gegenübertreten musste. Ihr größtes Anliegen ist: "Eine Familie, die immer zusammenhält, auch wenn ich einmal nicht mehr bin."