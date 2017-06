Die rund 900 Rosenstöcke unterschiedlicher Sorten zeigten sich zur Geburtstagsausgabe des Rosenfestes bei herrlichem Sommerwetter in ihrer vollen Pracht: Zum 20. Mal hatte der Kreisverband für Gartenbau und Landespflege am Sonntag zu diesem Genuss für alle Sinne eingeladen.

Michaela Basler empfahl grundsätzlich robuste Rosensorten für den eigenen Garten: "Es hat keinen Sinn, im Hausgarten an seiner alten, ständig von Krankheit befallenen Rosensorte festzuhalten: Besser ist es, die kranke Sorte durch eine neue zu ersetzen."



Die Kreisfachberaterin sagte, auf diesem Gebiet habe sich in den vergangenen Jahren auf dem Markt sehr viel getan. Die Züchtungen zielten inzwischen immer mehr auf die Robustheit und Widerstandsfähigkeit der Sorten ab - und auf die möglichst einfache Pflege im heimischen Garten.



Bei der Fülle an Sorten sollte man auf das ADR-Zeichen (Anerkannte Deutsche Rose) achten, empfahl die Fachfrau: Dieses sei ein Garant für Gesundheit und hohen Zierwert.



Michaela Basler informierte weiter, dass es lange Zeit als fast unmöglich gegolten habe, Rosensorten mit einer guten Gesundheit und zugleich mit Duft auszustatten. Doch auch das sei jetzt möglich - neue Sorten seien schön, dufteten und hätten eine hohe Blattgesundheit.



Die Fachberaterin betonte: "Den schönsten Beweis, dass man für gesunde Rosen kein Pflanzenschutzmittel einsetzen muss, treten wir jedes Jahr im Rosengarten aufs Neue an. Hier wird seit der Umgestaltung im Jahr 2006 kein chemisches Mittel mehr eingesetzt." (ads)

Pflegetipps Michaela Baslers Pflegetipps für die Rosen im eigenen Garten:



Beste Pflanzzeit: Herbst oder Frühjahr;



Standort: sonnig, luftig;



Boden: humos, locker, keine Staunässe;



Düngung: bei Wachstumsbeginn im Frühjahr und nach der ersten Rosenblüte bis Mitte Juli; Rückschnitt: im Frühjahr zur Forsythienblüte; Kleinstrauch-/Beet-/Edelrosen kräftig schneiden; bei Strauch-/Kletterrosen ältere Triebe ganz entfernen, verblühte Blüten zur kräftigen Weiterblüte zurückschneiden.



Rosenanbau unter ökologischem Gesichtspunkt: Pflanzung von Sorten mit ungefüllten Blüten, da diese wichtige Pollen- und Nektarspender für Wild- und Honigbienen, Hummeln und Schwebfliegen sind. (ads)

(ads) Ziel dieses Festes war und ist es, den Rosengarten am Zeughaus ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken. Pünktlich zur 20. Auflage präsentierten sich die Blüten in voller Schönheit und mit betörenden Düften. Ein Rahmenprogramm mit Führungen, Verkaufsständen, Verköstigung, Musik und einer großen Blumentombola machten die Veranstaltung erneut zu einem Besuchermagneten.Landrat Richard Reisinger eröffnete als Vorsitzender des Kreisverbands mit seinem Vorstandsteam Helga Zimmermann, Eduard Eckl, Roswitha Hubmann und Willi Meier sowie den Kreisfachberatern für Gartenkultur und Landespflege Michaela Basler und Arthur Wiesmet das Programm. Er machte darauf aufmerksam, dass es im Landkreis inzwischen mehrere Rosenfeste gebe - das Original aber sei das im Rosengarten des Landratsamtes. Er überreichte Organisationsleiterin Helga Zimmermann für ihren 20-jährigen Einsatz einen herrlich duftenden Rosenstock "Red Leonardo da Vinci".Bestens angenommen wurden die Führungen, bei denen die Kreisfachberater geballte Informationen zum Rosengehölz und den einzelnen Sorten gaben und alle Fragen beantworteten. Den ganze Tag über genossen zahlreichen Besucher den Anblick der bezaubernden Blüten, deckten sich an den Verkaufsständen selbst mit Rosenstöcken, Stauden und Kräutern ein. Großes Interesse fanden die Wildkräuter für die Küche sowie Modeaccessoires und blumige Grußkarte. Wie die sprichwörtlichen warmen Semmeln gingen die Tombola-Lose weg, die mit Blumenpreisen lockten. Saure Bratwürstl von Hauswirtschaftsmeisterin Roswitha Hubmann und eine üppige Auswahl von Kuchen und Torten zum Haferl Kaffee waren ebenso begehrt. Und die Rosenbowle des Obst- und Gartenbauvereins Schnaittenbach war eine willkommene Erfrischung. Alfred Zimmermann unterhielt die Gäste mit seiner Quetschn - natürlich mit ausgewählten Rosenliedern.