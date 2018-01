Eine siebenköpfige Wildschweinrotte überquerte am Donnerstag um 21.30 Uhr die Bundesstraße 85 bei Karmensölden. Bei dem folgenden Zusammenstoß mit einem Auto wurden laut Polizeiangaben zwei der Tiere getötet.

Eine 29-jährige Fahrerin war in ihrem Ford von Sulzbach-Rosenberg aus in Richtung Amberg unterwegs, als bei Karmensölden plötzlich Wildschweine über die Fahrbahn liefen. Fünf Tiere schafften das und rannten in Richtung Fichtenhof weiter. Für die letzten beiden aber endete der Ausflug tödlich, denn sie wurden vom Ford erfasst. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Am Pkw entstand ein Schaden von 5000 Euro. Der zuständige Jagdpächter wurde verständigt und kam zur Unfallstelle.