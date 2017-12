Noch vor seiner offiziellen Aufnahme in die nationale und internationale Organisation von Round Table, also erst wenige Wochen nach seiner Gründung, startete der Service-Club Amberg-Sulzbach schon sein erstes Projekt - die Betreuung des Weltrekords im "Mensch ärgere dich nicht". Einen Teil des Erlöses spendete der Club nun dem Kindergarten am Schelmengraben. Mit den 1000 Euro ließ sich ein jahrelang gehegter Wunsch erfüllen: der Kauf eines Bauwagens für den Kindergarten. Dieser wird die Mädchen und Buben bei ihren Ausflügen in den benachbarten Wald vor der Witterung schützen und längere Aufenthalte ermöglichen. Die jüngeren Kinder, die immer wieder ihre Ruhephasen benötigen, können sich dorthin zurückziehen - und die Frühaufsteher sich bei Bedarf ausruhen.

Außerdem will das Kindergartenpersonal dort ergänzendes Spielmaterial, Bücher zu aktuellen Themen, Naturführer & Co, Lupen, Ferngläser, Windeln und Wechselwäsche für den Notfall deponieren. Und zu guter Letzt: So ein gemütlicher Unterschlupf im Grünen stärkt den Zusammenhalt und vermittelt einen Hauch von Freiheit und Abenteuer."Wir freuen uns aber jetzt schon auf die offizielle Eröffnung und wünschen dem Kindergarten und den Kindern am Schelmengraben viel Freude mit ihrem neuen Bauwagen", erklärte dazu PR-Beauftragter Philipp Koch nach der Spendenübergabe.