Für echtes Rolling-Stones-Feeling sorgten die Roxxtones bei ihrem Auftritt im Kummert-Sudhaus. Die vier Vollblutmusiker um Frontman Daniel Nees gaben Gas vom ersten Song an mit Start me up, gefolgt von den Klassikern Satisfaction, Jumpin Jack, Brown Sugar bis zum Finale mit Midnight Rambler. Bild: exb