Einen Tag lang nahm Bischof Rudolf Voderholzer bei seinem Besuch zum Abschluss der Großen Visitation im Dekanat Amberg-Ensdorf am Leben der Pfarrgemeinden teil. Dabei gab es viel Lob.

Amberg. (ads) Ein Pontifikalgottesdienst in St. Georg mit den Priestern des Dekanats sowie Fahnenabordnungen der Verbände und Vereine bildete den Höhepunkt des Treffens. Im großen Kirchenschiff gab es wegen des großen Andrangs bald nur noch Stehplätze. Für erhebende Momente sorgte der Projektchor aus St. Georg, St. Martin und Hl. Dreifaltigkeit mit seinen 180 Sängern. Gelegenheit für persönliche Begegnungen mit dem Bischof war beim anschließenden Stehempfang im Pfarrzentrum von St. Georg gegeben.In den vergangenen Wochen hatte Dekan Ludwig Gradl die Aufgabe, die Große Visitation im Dekanat Amberg-Ensdorf vorzunehmen. Über die Ergebnisse wurde Voderholzer nun informiert. Der Bischof zeigte sich beeindruckt von der guten Arbeit im Dekanat und betonte, dass Kirche nicht alleine das Gebäude ausmache, sondern dass Kirche alle Getauften ausmache, denen die Botschaft Christi anvertraut sei. Lob fand er ebenso für das Miteinander mit Dekan Gradl und Dekan Markus Brunner, die ihm bei seinem Pastoralbesuch begleiteten. Der Bischof kam auch auf den im April verstorbenen Dekan Franz Meiler zu sprechen und bezeichnete ihn als geistlichen Führer, Wegbegleiter und Ratgeber.Rudolf Voderholzer lenkte seinen Blick zudem auf die Säkularisations-Tendenz, mit der sich die Kirche immer mehr konfrontiert sehe. Auch bei der Pastoralkonferenz am Nachmittag sei die Frage aufgeworfen worden, wie sich die Kirche auf diese Situation einstellen könne. Der Bischof zitierte dazu Karl Rahner: "Der Christ von morgen wird ein Mystiker sein oder er wird nicht mehr sein."Ein Mystiker ist nach seinen Aussagen jener Christ, der sich mit seinem persönlichen Glauben auseinandersetze und der über seinen Glauben Auskunft geben könne, der sein Gebetsleben pflege und seinen Glaubensbezug zu Jesus lebe. Das Diözesanoberhaupt empfahl eine ständige Fortbildung im Glauben. Dekan Brunner lud am Ende des Pontifikalgottesdienstes alle Anwesenden zum Stehempfang mit Begegnung des Bischofs in den Pfarrsaal ein. Hier brachte Brunner das gute Miteinander von Kirche und Politik in Amberg zur Sprache und erinnerte daran, dass OB Michael Cerny und Landrat Richard Reisinger der kirchlichen Jugendarbeit entwachsen seien.