Wutschdorf. (gri) In der Pfarrei Wutschdorf stehen einige außergewöhnliche Feierlichkeiten an. Bevor Pfarrer Norbert Götz verabschiedet und Nachfolger Moses Gudapati ins Amt eingeführt wird, begeht Ruhestandspfarrer Hans Hammer (86) am Sonntag, 2. Juli, sein 60-jähriges Priesterjubiläum. Der Festgottesdienst beginnt um 9.30 Uhr. Dabei predigt Christoph Seidl aus Regensburg. Im Anschluss ist die Pfarrgemeinde zu einem Stehempfang auf dem Kirchplatz eingeladen.

Hans Hammer wuchs mit sechs Geschwistern in Hirschau auf. Am 29. Juni 1957 wurde er in Regensburg zum Priester geweiht. Nachdem er bereits einige Auslandserfahrungen gesammelt hatte, berief das Katholische Auslandssekretariat in Bonn den Geistlichen 1974 als Seelsorger nach Teheran. Neun Jahre später übernahm er die Seelsorgestelle Istanbul und war damit verantwortlich für die Katholiken in der gesamten Türkei, im Iran und Irak. Seine Arbeit war erfolgreich, dass ihm nach einigen Jahren weitere Stationen zugewiesen wurden: Kuwait, die Golfstaaten und das Sultanat Oman. Erst 1994 kehrte Hammer nach Deutschland zurück, 2004 ging er mit 74 Jahren in den Ruhestand nach Freudenberg. Seitdem hilft er regelmäßig als Seelsorger in der Pfarrei Wutschdorf und der Filiale Etsdorf aus.