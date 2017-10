Laut gegen Nazis - so lautet die Devise der Oberpfälzer Initiatoren der deutschlandweiten Kampagne im Kampf gegen die rechte politische Ecke. Um ein junges Publikum mit ihrer Botschaft zu erreichen, standen vier Bands auf der Bühne im Casinosaal und inszenierten einen Alarm mit Ausrufezeichen beim Benefizkonzert "Kein Bock auf Nazis".

Die musikalische Stilrichtung des Punkrocks, der sich Anfang der 70er-Jahre in London und New York mit konfrontativen Texten gegenüber Politik und Gesellschaft, entwickelte, eignete sich dazu bestens. Vor drei Jahren organisierten Verena Künster (Amberg) und Jacob Fromm (Kastl) gemeinsam das erste Konzert gegen Nazis - mit der Hilfe von anderen Mitwirkenden. Der Einsatz: viel Zeit, Engagement und private finanzielle Mittel. In diesem Jahr brachten sie Egotronic aus Berlin, The Sewer Rats aus Köln sowie die einheimischen Bands AKD und Cold Fury auf die Bühne.Dass sie nicht nur Krawall machen, sondern mit Herzblut hinter ihrem Anliegen stehen, zeigen ihre durchdachten Pläne für die Zukunft. Es sei nicht alles "Anti". "Wir schließen niemanden aus und laden auch zum Dialog ein", sagte Verena Künster. Nicht jeder, der AfD wählt, sei ein Nazi, aber viele Wähler dieser Partei seien sich der Konsequenzen nicht bewusst. Politische Bildung, die bereits in der Schule beginne, sei für sie ein wichtiger Ansatz. Hier sollten zum Beispiel jährlich fächerübergreifend Parteikonzepte erklärt und diskutiert werden. Zudem müssten mehr Veranstaltungen zur politischen Bildung von den Kommunen angeboten werden. Oft werde Rassistisches gesagt, ohne sich darüber bewusst zu sein. Auch hier fehle es an Aufklärung. Rassismus sei eben nicht angeboren, sondern erlernt, meist aus dem sozialen Umfeld kommend.Während sich Nazis "vor Schulen tummeln und unerkannt ihre Flyer verteilen", setzen die Botschafter der Gegenseite auf Offensive und verkünden ihre Haltung laut und deutlich. Etwa 300 Gäste aller Altersgruppen versammelten sich im Casino-Saal zum Feiern. Eine deutliche Steigerung im Vergleich zu den vergangenen zwei Jahren. "Das ist ein gutes Zeichen", bilanzierte die Studentin.Jedoch gab es auch in diesem Jahr einen dieser ungewollten Zwischenfälle: Rechtsorientierte suchten die Veranstaltung gezielt auf, um zu provozieren und zu pöbeln. Die angeheuerten Sicherheitskräfte erkannten die Absichten jedoch bereits am Eingang und konnten eine Eskalation während des Konzerts verhindern.