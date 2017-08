Amberg/Györ. Fulminantes Finale einer starken Saison: Das Running Snail Racing Team hat in Ungarn gepunktet, in Györ einen souveränen dritten Platz eingefahren. Nach den Erfolgen in Most (Tschechien) und Hockenheim standen die Snails damit laut Pressemitteilung zum dritten Mal auf dem Podium.

Erfolgreiche Saison Vor dem guten Abschneiden in Ungarn fuhr das Running Snail Racing Team bereits in Tschechien und Hockenheim schöne Erfolge ein. Für die Amberger war es eine sehr erfolgreiche Saison: Sie starteten mit ihrem Rennwagen großartig und bleiben souverän in der Erfolgsspur. Anfang August hatten die OTH-Studenten in Most (Tschechien) gezeigt, wie wettbewerbsfähig ihr RS17 und seine Fahrer sind. In vier Disziplinen waren sie ganz vorne mit dabei und erzielten 932 von 1000 möglichen Punkten - mehr als genug für den Sieg bei den Elektrofahrzeugen und nur knapp weniger als der Gesamtsieger der Kategorie Verbrennerfahrzeuge.



Zwei Wochen später in Hockenheim gelang es dem Team, den Großteil der Konkurrenten hinter sich zu lassen und den dritten Platz im Wettbewerb für Elektrofahrzeuge einzufahren. Eine starke Leistung - denn die Snails traten gegen 34 internationale Teams, zum Teil aus namhaften Elite-Universitäten, an.

Die Formula Student Hungary verlief turbulent: Die Veranstalter hatten zwei Wochen vor Start den Austragungsort geändert. Die Racing Teams sollten sich auf dem Gelände der Universität Györ messen. Keine glückliche Wahl: Einige Teams hielten diese Strecke für unsicher und gefährlich. Der Crash eines Wagens bestätigte dies. Die Organisatoren zogen daraus Konsequenzen und entschieden, Autocross (Handling-Kurs) und Endurance (Langstreckentest) nicht zu werten.Die Snails bedauerten dies, zumal Endurance in den vorhergehenden Events zu ihren Paradedisziplinen gehörte. Gereicht hat es trotzdem: Das Running Snail Racing Team holte sich unter anderem den zweiten Platz in Acceleration (Beschleunigung), Rang drei im Skid Pad (Acht-Fahren) und damit auch den dritten Platz in der Gesamtwertung. Kleiner Wermutstropfen: Da der Wettbewerb nicht vollständig ausgetragen wurde, fließen diese Ergebnisse nicht in die offizielle Weltrangliste ein."Wir haben in dieser Saison ein leistungsfähiges Fahrzeug auf die Räder gestellt", sagt Katharina Dimke, technische Leiterin Mechanik beim Running Snail Racing Team der Ostbayerischen Technischen Hochschule. "Den bereits sehr guten Vorgänger haben wir weiter verbessert, Aerodynamik, Antrieb und Kühlung systematisch optimiert." So habe das Team in den dynamischen Disziplinen wie Endurance oder Acceleration punkten können. "Außerdem konzentrierten wir uns stärker als bisher auf statischen Disziplinen wie Engineering Design oder Kostenplanung." Die habe die entscheidenden Punkte für den Podiumsplatz gebracht, erklärte Dimke.