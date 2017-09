Die russisch-orthodoxe Gemeinde Amberg mit ihren rund 100 Mitgliedern machte mit einer literarisch-musikalischen Lesung auf den 100. Geburtstag eines deutsch-russischen Mitglieds der Münchner Widerstandgruppe Weiße Rose aufmerksam: auf Alexander Schmorell. Er war 1943 in München, bald nach dem Tod der Geschwister Scholl, hingerichtet worden.

Mitglied der Aktivisten

Von Gestapo hingerichtet

Klein und bescheiden ist das Gemeindehaus mit Kapelle, Saal und Bücherei in einer alten Baracke an der Breslauer Straße. Dort versammeln sich die russisch-orthodoxen Christen der Region alle drei, vier Wochen zum Gottesdienst. Dazu kommt Priester Viktor Wdowitschenko aus Straubing eigens nach Amberg, worüber sich neben Gemeindesekretärin Martina Koller auch interessierte Besucher aus anderen Religionsgemeinschaften freuten.Den Vortrag des Historikers und Germanisten, Igor Chramow, über den Mitbegründer der studentischen Widerstandsgruppe Weiße Rose umrahmte die aus Moskau stammende Sängerin Olga Kozlowa mit melancholischen wie fröhlichen Liedern aus Russland. Begleitet wurde sie von Maria Belanovskaya (Domra) und Michail Leontchik (Zimbal), die aus München angereist waren.Bei der Gemeinschaftsveranstaltung von örtlicher Gemeinde, Zentrum für russische Kultur München und Eurasia e.V. Orenburg stand das kurze Leben und politische Wirken von Alexander Schmorell im Mittelpunkt. Sein Geburtstag jährte sich am 16. September zum 100. Mal. Zur Welt kam er im ostrussischen Orenburg. Sein Vater war Deutscher, seine Mutter Russin. Nach ihrem Tod und der neuen Heirat des Vaters zog die Familie im Mai 1921 nach München. Alexander wurde im russisch-orthodoxen Glauben erzogen. Er wollte Arzt werden und lernte durch das Medizinstudium Hans Scholl kennen. Alexander erfuhr von den Nazi-Gräueln an den Juden in Polen. Dies veranlasste ihn, Flugblätter gegen diese Verbrechen zu verfassen. Sie tauchten fortan nicht nur in Bayern, sondern auch in Ulm, Stuttgart, Salzburg und Wien auf. 1943 bekam die Gestapo Wind davon. Dennoch pinselten Schmorell und Hans Scholl am 3. Februar, nach der Kapitulation der 6. Armee in Stalingrad, im Münchner Stadtzentrum "Nieder mit Hitler" an Hauswände.Die Aktivisten der Weißen Rose verteilten außerdem ihre Flugblätter in Hörsälen, während bereits die Fahndung nach ihnen lief. Am 22. Februar wurden die Scholls ertappt, verhaftet und hingerichtet. Alexander Schmorell setzte sich mit fremdem Pass an die Schweizer Grenze ab, kehrte aber überraschend wieder nach München zurück. Die Gestapo verhaftete ihn bald; am 13. Juli wurde das Todesurteil gegen ihn vollstreckt.69 Jahre nach Schmorells Hinrichtung wurde er am 4. Februar 2012 von der russisch-orthodoxen Kirche heiliggesprochen. Für die Gläubigen ist er nicht bloß einer der Begründer der Weißen Rose, sondern der Heilige Alexander von München. Dort erinnert auch der Schmorellplatz an den jungen Widerstandskämpfer.