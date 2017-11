Bei vielen Bürgern liegen alte Handys ungenutzt im Schrank oder in der Schublade. Deshalb bietet Amberg als Fairtrade-Stadt an, nicht mehr benötigte Altgeräte in eine Sammelstelle in der Bürgerinfo im Rathaus einzuwerfen.

Laut deutscher Umwelthilfe liegen allein in der Bundesrepublik bis zu 120 Millionen ausgedienter Handys auf Halde. Sie enthalten mehr als 100 Tonnen Kupfer und weitere Rohstoffe wie Gold, Silber und Palladium. Wer laut einer Pressemitteilung Gutes tun will, bringt seine alten Geräte zu einer Sammelstelle. Mit dem Erlös werden Bildungsprojekte von Mission Eine Welt und dem Eine-Welt-Netzwerk Bayern unterstützt. Die Handy-Aktion will die sozialen und ökologischen Auswirkungen der Produktion von Mobiltelefonen aufzeigen und verdeutlichen, dass diese Rohstoffe enthalten, deren Abbau nicht selten mit Menschenrechtsverletzungen und Umweltzerstörung einhergeht. Durch fachgerechte Entsorgung und Recycling können wertvolle Grundstoffe zurückgewonnen und der illegale Export von Elektroschrott vermieden werden.