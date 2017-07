St. Katharina präsentiert sich wie eine trutzige Burg in weißen Tüchern. Die Sanierungsarbeiten an der Friedhofskirche laufen nun schon seit einigen Monaten. Seit einigen Tagen ist nun auch der barocke Turm verhüllt - nicht etwa, um ihn vor neugierigen Blicken zu schützen, sondern damit kein Staub und keine Brocken auf die Besucher des Friedhofs herunterregnen. Der Turm ist übrigens eines der Probleme der Kirche, die aus dem frühen 13. Jahrhundert stammt. Er wurde im Barock brutal in den gotischen Dachstuhl gerammt und zerstörte ihn teilweise. Nun müssen die Zimmerer die ausgewogene Statik wiederherstellen, um einen weiteren Verfall zu stoppen. Bild: Petra Hartl