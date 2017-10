"Jeder italienische Pizzabäcker macht seine Pizza mit Sauerteig," sagt Karl Kirmeier „denn die "Pasta Madre", so heißt der Sauerteig auf Italienisch, schließt das Getreide optimal für die menschliche Ernährung auf und bringt Geschmack in`s Gebäck."

Der Oberbayer Kirmeier setzt Sauerteig überall ein, wo Getreide verarbeitet wird, so z.B. auch in Müsli, Pfannkuchen, Dampfnudeln und Kuchen. Wie man Sauerteig richtig verarbeitet und vermehrt, können Interessierte in den Sauerteig-Brotbackkursen der Öko-Modellregion erfahren. Landschaftspflegeverband und Bioring e.V. laden wieder zu zwei Kursen mit Karl Kirmeier an. Es werden Brot, Semmeln, Vinschgauer und Pizza gebacken. Die Teilnehmer erhalten eine kleine Sammlung von Rezepten, die einfach, bekömmlich und mit geringem Zeitaufwand umsetzbar sind.Es finden zwei identische Kurse statt: Kurs 1 am Freitag, den 20. Oktober von 15 bis 21 Uhr, Kurs 2 am Samstag, den 21. Oktober von 10 bis 16:30 Uhr. Der Kostenbeitrag beträgt inklusive Verpflegung jeweils 60€. Es sind noch Restplätze frei. Eine Anmeldung ist möglich beim Projektbüro der Öko-Modellregion unter oekomodellregion(at)lpv-amberg-sulzbach.de (bevorzugt) oder telefonisch unter 09621-39-238. Veranstaltungsort ist die Staatliche Berufsfachschule, Dieselstraße 33 in Sulzbach-Rosenberg.Weitere Infos unter www.oekomodellregionen.bayern/amberg-sulzbach/ .