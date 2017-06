16-jähriger Sprayer kein Unbekannter

Amberg. (ll) Einem "bereits vielfach aufgetretenen 16-jährigen Amberger" wiesen die Ermittler der Polizeiinspektion jetzt nach, dass er vor einigen Monaten sowohl an der Bahnanlage in der Leopoldstraße als auch am Gebäude einer Firma im Lenbachweg Schmierereien angebracht hatte. Alleine der Schaden für diese beiden Sprayaktionen dürfte laut Polizei etwa 1500 Euro betragen. In Neumühle besprühte ein Unbekannter in der Nacht auf Dienstag die Mauer einer Lagerhalle. Schaden: rund 1000 Euro. Ebenso beschmiert wurde eine Trafostation in der Steingutstraße. Schaden: etwa 300 Euro. Die PI sucht ferner nach weiteren Geschädigten, an deren Gebäuden oder Mauern die in den Bildern gezeigten Schmierereien auftauchten. Hinweise an die Polizeiinspektion (09621/890-320).