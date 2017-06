Mit einem Großaufgebot von Einsatzkräften hat die Polizei in der vergangenen Woche das Asylheim an der Kümmersbrucker Straße durchsucht. Jetzt sind dort mehr als 30 Türen kaputt.

In der Unterkunft leben rund 150 Menschen, darunter Familien mit Kindern. Viele Zimmer stehen jetzt offen oder können nicht mehr abgeschlossen werden, weil die Türen eingetreten sind. Das wirft jetzt einige Probleme auf, auf die die ehrenamtlichen Helfer hinweisen."Grundsätzlich freuen wir uns über Maßnahmen der Polizei zur Bekämpfung der Drogenkriminalität", sagt eine der ehrenamtlichen Flüchtlingsbetreuerinnen. "Auch in der Amberger Asylbewerberunterkunft gibt es etliche Drogenprobleme. Diese sollten mit deutlichen Mitteln bekämpft werden, nicht zuletzt auch zum Schutz der dort lebenden Flüchtlinge selbst. Viele junge Flüchtlinge finden da erst den Einstieg in die Drogenszene", heißt es dazu weiter.Dennoch findet die Frau, dass die Polizei bei der "Verhältnismäßigkeit der Mittel" etwas übertrieben hat. Sämtliche Bewohner der Unterkunft seien wie Schwerverbrecher behandelt worden. Nach kurzem Anklopfen um 5 Uhr früh seien sofort Türen aufgebrochen und die Zimmerbewohner zu Boden geworfen worden. "Ein Großteil der Türen sind kaputt", erzählt eine andere Ehrenamtliche. Privatsphäre gebe es in der Gemeinschaftsunterkunft ohnehin nicht. "Aber nun müssen die Flüchtlinge ihr sämtliches Hab und Gut frei zugänglich für jedermann zurücklassen, wenn sie zum Beispiel zur Schule, in den Sprachkurs oder zur Arbeit gehen." Solange, bis die Türen nach und nach wieder repariert werden.Der Steuerzahler müsse nun für die Kosten der gut drei Dutzend eingeschlagenen und beschädigten Türen aufkommen. "Es gibt doch zu jedem Zimmer Zweitschlüssel, die man hätte benutzen können", sagt eine der Helferinnen. Sie weist außerdem darauf hin, dass in der Unterkunft auch Kinder wohnen. "Eigentlich wollten die Familien den traumatischen Erfahrungen entfliehen." Etliche Bewohner seien nach der Razzia unter Schock gestanden.Wer kommt jetzt für den Schaden auf und wann werden die Türen ausgewechselt? Laut Kathrin Kammermeier, Sprecherin der Regierung der Oberpfalz, trage der Freistaat Bayern die Kosten für die Instandsetzung. Die Reparaturarbeiten seien bereits veranlasst, erklärte sie. In ihrer kurzen Stellungnahme heißt es auch, dass die Beschädigungen bei dem Polizeieinsatz nicht zu vermeiden gewesen seien.